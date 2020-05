Najdziwniejsze kontrolery w historii gier komputerowych

Świat gier komputerowych z grubsza podzielił się na dwa obozy: zwolenników padów oraz zestawu myszka plus klawiatura. Stało się tak ze względu na specyfikę poszczególnych platform. Pecety to wszechstronne maszyny przeznaczone zarówno do nauki, jak i rozrywki, dlatego najczęściej korzystamy z nich przy biurku. A w takim środowisk najlepiej sprawdza się właśnie cyfrowy gryzoń. Z kolei konsole to królowe salonów i wygody, przystosowane do grania na wygodnej kanapie, dlatego najwygodniej obsługiwać je za pośrednictwem padów.

Oczywiście dziś oba te światy przenikają się. PlayStation 5 i Xbox One dogadują się z myszką i klawiaturą, a do komputera bez problemu podepniemy pada. Microsoft otwarcie mówi, że swoje kontrolery projektuje z myślą o obsłudze konsol oraz peceta – na Windowsie 10 możemy odpalić nakładkę Xbox Game Bar, aby wzbogacić nasze gamingowe doświadczenia.

Na rynku funkcjonuje także na szereg kontrolerów skrojonych z myślą o konkretnych gatunkach. Tytuły wyścigowe spopularyzowały kierownice, wirtualna rzeczywistość kontrolery ruchu, bijatyki arcade sticki, a retrokonsole sprzed lat pistolety świetlne wykorzystywane m.in. w Duck Hunt na NES-a. To jednak tylko najbardziej mainstreamowe zabawki, które na większości graczy nie robią wrażenia.

Zobacz także:

Branża zna jednak przypadki kontrolerów tak dziwacznych, że na pierwszy rzut oka możemy nawet nie zorientować się, do czego służą. Część z nich przybiera formę instrumentów muzycznych, zestawów do samodzielnego montażu a nawet wibratorów. Niektóre są arcypomysłowe, inne szalone albo po prostu tragicznie zaprojektowane. W poniższej galerii zebraliśmy największe osobliwości świata gier, aby przybliżyć wam nieco niezwykłych kontrolerów, z których większość z nas prawdopodobnie nie miała okazji nigdy skorzystać.