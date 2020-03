Najlepsze filmy na Dzień Kobiet. Sprawdźcie nasze propozycje

Dzień Kobiet to świetna okazja na zapewnienie sobie chwili zasłużonego relaksu - każdego dnia bowiem gonimy za codziennymi obowiązkami, pracą, szkołą czy domem, niejednokrotnie zapominając o oddechu... W związku ze świętem, chciałabym zaproponować wszystkim paniom kilka ciekawych tytułów filmów, na które zdecydowanie warto poświęcić godzinkę lub dwie. Kiedy już znajdziecie chwilę dla siebie i odpoczniecie po dniu pełnym wrażeń, mogą one stać się idealną odskocznią i atrakcją dzisiejszego wieczora.

Trudno jednoznacznie wyodrębnić jedną kategorię filmów odpowiednich na Dzień Kobiet - mogę jedynie uściślić, że w moim zestawieniu kierowałam się przede wszystkim pozytywnymi emocjami. Wybrane przeze mnie filmy mają za zadanie rozbawić, wzruszyć i przede wszystkim zapewnić lekki, przyjemny seans - znajdziecie tu zarówno komedie, jak i ciekawe romanse lub komediodramaty. Wszystkie zasługujemy na chwilę odprężenia - mam nadzieję, że poniższe tytuły spełnią swoją rolę znakomicie.

Najlepsze filmy na Dzień Kobiet

Rzymskie wakacje 8,1 1953 Komedia

Bohaterką Rzymskich wakacji jest współczesna księżniczka, która buntuje się przeciw swoim królewskim obowiązkom i wyrusza do Rzymu. Poznaje tam amerykańskiego dziennikarza (Gregory Peck), który wyczuwa dobry temat na reportaż, ale...

Jedna z najbardziej znanych komedii romantycznych lat 50., do której przyjemnie wraca się nawet po latach. Perypetie księżniczki, która zwiedza miasto incognito wciąż wywołują wiele uśmiechu i pozytywnych emocji, czego zasługą jest między innymi świetna gra aktorska Audrey Hepburn i Gregory'ego Pecka. Film ma na koncie aż trzy statuetki Oscara, a także szereg innych nagród filmowych - już samo to świadczy o jego wyjątkowości i ponadczasowości. W taki dzień jak dzisiaj warto spędzić miłe chwile z lekką i przyjemną produkcją - szyk, elegancja i magia, jakie biją z ekranu, na pewno trafią do wszystkich kobiet.

Orzeł kontra rekin 6,8 2007 Komedia

Lily jest trochę dziwaczną i samotną kelnerką, we śnie i na jawie marzy o romantycznych uniesieniach. Jarrod, bohater z jej snów, to osobliwy odludek i sprzedawca gier wideo. Ostatnią dekadę...

Coś dla miłośniczek kina niezależnego - Eagle vs Shark to historia skupiająca się na dwójce aspołecznych outsiderów, którzy znajdują wspólny język. Dziwny świat przedstawiony oraz osobliwe zachowania bohaterów tylko dodają produkcji uroku. Film jest prosty, a jednocześnie niezwykle sympatyczny - oferuje mnóstwo humoru, refleksję oraz świetną muzykę, dodającą całości charakteru. Warto wspomnieć, że na stanowisku reżysera znajduje się sam Taika Waititi, czyli twórca hitu Thor: Ragnarok. W rolach głównych Loren Taylor i Jemaine Clement. Może i nie jest to typowa produkcja dla kobiet, jednak z całą pewnością naładuje Was wszystkie pozytywną energią, o ile macie w sobie duszę marzycielki.

Duma i uprzedzenie 7,6 2005 Dramat

Ekranizacja kultowej powieści Jane Austen pod tym samym tytułem. Siostry Bennet dorastają w przekonaniu, że muszą korzystnie wyjść za mąż. Tylko Elizabeth jest temu przeciwna. Jednak gdy poznaje przystojnego, ale...

Jedna z adaptacji klasycznej powieści Jane Austen, która traktuje o skomplikowanej i humorzastej miłości i która trafi przede wszystkim do kobiecego grona odbiorców - a to z uwagi na przepiękne kostiumy i pewną baśniowość, jaką wokół siebie roztacza. Każda z nas lubi czasem zanurzyć się w romantycznej historii o dwojgu zakochanych, toteż jeśli jeszcze nie miałyście okazji obejrzeć filmu Joe Wrighta, dzisiejszy dzień jest idealną okazją, by to nadrobić. Keira Knightley w roli kapryśnej Elizabeth spisuje się rewelacyjnie, podobnie jak w roli oziębłego pana Darcy'ego towarzyszący jej Matthew Macfayden.

Czas na miłość 7,8 2013 Komedia

Bohaterem jest Tim Lake, który dowiaduje się od ojca, że mężczyźni w jego rodzinie zawsze posiadali zdolność podróżowania w czasie. Chłopak postanawia wykorzystać tę moc w swoim życiu uczuciowym.

Najnowsza recenzja redakcji Tim Lake (Domhall Gleeson) – pierwsze wrażenie: typowy loser, zbyt chudy, zbyt nieśmiały, zbyt rudy, z koszmarną fryzurą, a na dodatek "pan-sweterek". Drugi rzut oka - uczuciowy i sympatyczny chłopak, któremu...

Ciepły brytyjski komediodramat About Time na długo zostaje w pamięci, między innymi dzięki licznym elementom rodem z fantastyki. Cała historia miłosna toczy się w magicznym świecie, gdzie wszystko jest możliwe - łącznie z podróżowaniem w czasie i odwracaniem biegu poszczególnych wydarzeń. Nie musicie być fankami komedii romantycznych, by trafił do Was właśnie ten film - tutaj tak naprawdę poruszane są tematy bardzo życiowe, przy których nie brak refleksji i wzruszeń. W rolach głównych występują Rachel McAdams i Domnhall Gleeson.

Mamuśka 6,7 1998 Komedia

Opowieść o radościach i smutkach, które stają się udziałem dwóch kobiet dzielących się jedną rodziną.

Świetnie oceniany komediodramat Chrisa Columbusa z Julią Roberts i Susan Sarandon. To historia o kobietach, które wspólnymi siłami stawiają czoła przeciwnościom losu. Żona i matka kontra kochanka... Już sam zarys problemu sugeruje dużo trudnych emocji i rzeczywiście - Stepmom to jeden z tych filmów, wobec których nie można przejść obojętnie. Mądre i wzruszające kino, w sam raz na spokojny i refleksyjny wieczór. Jeśli szukacie produkcji, przy której można się i pośmiać i popłakać, będzie to dobry wybór.