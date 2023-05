Najmądrzejsze postacie w MCU. Wszyscy z nich to prawdziwi mózgowcy, ale to JEJ pozycja jest największym zaskoczeniem

Marvel

Do poniższego zestawienia należy podejść oczywiście z lekkim przymrużeniem oka. Tak się składa, że w kinowym Marvelu co drugi bohater dysponuje wybitną inteligencją i wielką wiedzą. Co ciekawe wielu herosów ujawnia swój geniusz w bardzo młodym wieku - wystarczy tu wymienić Cassie Lang czy Riri Williams. No cóż, takie prawo konwencji superbohaterskiej - nasi protagoniści muszą być doskonali praktycznie w każdej dziedzinie. Taka świadomość na pewno przyda się podczas przeglądania poniższego zestawienia. W galerii umieściliśmy pięćdziesięcioro "mocarzy intelektu", którzy naszym zdaniem są najmądrzejsi w MCU. Darujmy sobie jednak definicję inteligencji, mądrości i rozumu, bo w Marvelu jest to wszystko bardzo płynne. Mimo to ułożyliśmy ranking postaci wyróżniających się pod tym względem. Ci z pierwszej dziesiątki siłą umysłu mogliby góry przenosić. Zwycięzca może być jednak tylko jeden. Sprawdźcie kto według nas jest najmądrzejszą postacią w MCU. Na koniec jedna ważna informacja: w rankingu nie znajdziecie kosmicznych bytów takich jak: Chonsu, Uatu, Ego, Arishem czy Supreme Intelligence. Mądrość i inteligencja tych istot o boskich atrybutach jest niemierzalna i nieuczciwie byłoby ich zestawiać ze zwykłymi śmiertelnikami.

Najmądrzejsze postacie w MCU

50. Pepper Potts