Niedoceniane filmy akcji. Ulepszenie, Operacja Overlord, Nikt i wiele innych

Akcyjniaków każdego roku powstaje cała masa, już nie tylko w Hollywood. Widzowie kochają pościgi, strzelaniny i eskapizm w najczystszej postaci, więc w różnych miejscach na świecie właśnie w tym gatunku szuka się okazji do zaskakiwania widzów. W tym bogactwie treści jest jednak problem związany z przepadaniem często świetnych filmów, które nie zostały przez nich zauważone. Warto jednak poszperać i zainteresować się tytułami, bo bardzo często okazują się mieć jakość i świeże pomysły, ale ze względu na kiepską kampanię reklamową lub ograniczone możliwości finansowe, nie przebiły się dalej.

Z ostatnich lat mamy wśród takich filmów między innymi Operacja Overlord, Ulepszenie, ale też Nikt, a podobny pod względem akcji jest też będący teraz w kinach film Sisu. Nie są to produkcje o wielkim budżecie, ale dobrą sugestią dla widzów jest dawanie szansy takim właśnie projektom, bo mogą mocno zaskoczyć. W ten sposób zwiększa się szansa na to, że stojący za tymi filmami twórcy dostaną większe i lepsze szanse w przyszłości, by móc zadziwić nas raz jeszcze.

Oto najbardziej niedoceniane filmy akcji zebrane na bazie niskiej liczby ocen w internetowych bazach filmowych oraz słabych wynikach finansowych z kin, jeśli film zasługiwał na znacznie większą publikę.

Najbardziej niedoceniane filmy akcji