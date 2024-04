Nocna zmiana w STUDIOMED TV. Obchody Światowego Dnia Zdrowia z serialem

fot. materiały prasowe

STUDIOMED TV, czyli pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie, wie jak organizować premierę serialu medycznego Nocna zmiana, by miało to znaczenie. Nie chodzi tylko o idealną datę, by w zapełnionym terminarzu widzów trafić w wolne miejsce, by siedli i oglądali. Trzeba ich przyciągnąć czymś nowatorskim i wyjątkowym, więc premiera serialu medycznego na antenie STUDIOMED TV zbiega się z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, które mają miejsce dzień wcześniej. Połączenie idealne!

Premiera serialu Nocna zmiana już 8 kwietnia o 21:50. Kolejne odcinki od poniedziałku do czwartku o 21:50. Powtórki odcinków od poniedziałku do czwartku o 12:00 i w weekendy o 12:00.

Nocna zmiana - premiera w STUDIOMED TV

75. Światowy Dzień Zdrowia dokładnie ma miejsce 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. W tym roku motywem przewodnim jest akcja o nazwie „Moje zdrowie, moje prawo”. W promocję praw pacjentów angażuje się również STUDIOMED TV – pierwsza polska telewizja poświęcona zdrowemu stylowi życia i medycynie. Widzowie znajdą tu bogatą ofertę programów edukacyjnych i poradniczych oraz doskonałe dokumenty, reportaże, rozmowy poświęcone szeroko rozumianemu dbaniu o siebie. STUDIOMED TV to połączenie rozrywki, inspiracji i rzetelnej wiedzy.

Nocna zmiana - co trzeba wiedzieć o serialu?

Twórcy celowali w połączenie scenariusza, który zarazem będzie realistyczny i bardzo emocjonalny. Każdy odcinek ma zaskakiwać wyzwania medycznymi, z jakimi bohaterowie się zmagają, ale nie tylko. Obok tego, jak w najlepszych serialach medycznych, poznajemy ich prywatnie jako ludzi, nie tylko lekarzy i pracowników szpitala. To pozwala się zaangażować w ich opowieść, bo dobrze skonstruowana fabuła i świetnie dająca rade obsada to miks, który sprawdza się na ekranie.

Gdy Nocna zmiana miała swoją premierę światową, widzowie w wielu krajach pokochali ten serial. Na IMDb ma on ocenę 7,4/10 (więc bardzo dobrą), która zagwarantowała tej produkcji aż trzy sezony emisji. STUDIOMED TV rozpoczyna przygodę widzów z Nocną zmianą i jest ona warta tego czasu. Na długo zapadnie w pamięć.

Nocna zmiana - o czym jest serial?

Nocny oddział ratunkowy w szpitalu to miejsce, gdzie rozgrywają się wielkie dramaty. Tak jest w San Antonio Memorial Hospital. Tam pracują bohaterowie amerykańskiego serialu Nocna zmiana, lekarze specjaliści wysokiej klasy, którzy zdecydowali się na najtrudniejszy odcinek szpitalnej rzeczywistości. Zespół codziennie mierzy się nie tylko z dramatami pacjentów i walką o ludzkie życie, ale również z własnymi problemami, romansami i konfliktami.