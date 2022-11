Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na październik 2022 r.

Mag / Zysk / Mando

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z października 2022 roku. Ten miesiąc stał pod znakiem targów książki, z krakowskimi na czele. Z tej okazji wydawcy przygotowali wiele interesujących premier.

Jak zwykle wybraliśmy garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, a także non-fiction. Pojawiły się też interesujące wznowienia i reedycje.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z października 2022 r.:

Arkadij i Borys Strugaccy - Wywrócony świat i inne utwory

omnibus / klasyka / science fiction

Drugi omnibus z kolekcji utworów legendarnych braci Strugackich.

Powieści „Wywrócony świat”, „Żuk w mrowisku” oraz „Fale tłumią wiatr” składają się na quasi-trylogię, którą w luźną całość łączy postać Maksa Kammerera, kosmonauty, odkrywcy, buntownika, śledczego. W tych różnych rolach Kammerer prowadzi nierówną walkę – w „Wywróconym świecie” z bezdusznym reżimem manipulującym społeczeństwem na innej planecie za pomocą technologii, w „Żuku w mrowisku” z bliżej nieokreślonym zagrożeniem dla ludzkości ze strony tajemniczego uciekiniera – zwiadowcy Abałkina, a w „Falach… „ wspomaga młodego śledczego Tojwo Glumowa w demaskowaniu tajemniczej grupy terrorystycznej. Wieloletnie zmagania Kammerera stają się dla Strugackich pretekstem do zaskakująco aktualnych refleksji o losie jednostki w systemie totalitarnym, o mechanizmach rządzących tworzeniem się elit i pseudoelit, o nieprzemijającym lęku przed wojną i terrorem, który prowadzi społeczeństwo do rezygnacji z wolności. W 2008 roku na podstawie powieści „Wywrócony świat” powstał film w reżyserii Fiodora Bondarczuka.

Czwarta powieść w omnibusie, czyli „Niepokój”, to pierwotna wersja „Ślimaka na zboczu”, opublikowana dopiero w 1990 roku, która pojawia się po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu. Sami Strugaccy wrócili do tego pierwszego wariantu po 25 latach od powstania i uznali, że stanowi on samodzielną opowieść poza kontekstem uniwersum „Świata Południa”.

Tom zawiera cztery utwory:

„Żuk w mrowisku”

„Fale tłumią wiatr”

„Wywrócony świat”

„Niepokój”

Źródło: Prószyński i S-ka

Śródziemie / fantasy / początek serii

„Księga zaginionych opowieści. Część 1” to tom pierwszy „Historii Śródziemia”, najbardziej oczekiwanego przez fanów na całym świecie (w całości ukazała się tylko po angielsku, wybrane tomy natomiast opublikowano po francusku, niemiecku, szwedzku, hiszpańsku, węgiersku i rosyjsku) dwunastotomowego cyklu książek wydanych przez Christophera Tolkiena na podstawie zapisków i notatek, które pozostawił jego ojciec. Polskie wydanie zatem będzie pierwszą pełną edycją zagraniczną Tolkienowskiego oryginału.

Cykl krok po kroku pokazuje, jak był tworzony świat Śródziemia oraz zawiera oprócz wcześniejszych wersji niektórych opowiadań także niedokończone opowieści, wiersze, poematy, listy i komentarze J.R.R. Tolkiena. Tylko znajomość Historii Śródziemia pozwala wypełnić wszystkie luki w wiedzy o Śródziemiu i delektować się w pełni ogromem i bogactwem wykreowanego przez autora „Władcy pierścieni” świata.

Dwa pierwsze tomy, pod wspólnym tytułem „Księga zaginionych opowieści”, prezentują różne wersje z komentarzami tych opowiadań i wydarzeń, które stały się najwcześniejszymi formami mitów składających się na „Silmarillion”. To właśnie tu chronologicznie po raz pierwszy pojawiają się Valarowie, Dzieci Iluvatara, elfowie i ludzie, krasnoludowie i orkowie oraz krainy, w których została umiejscowiona ich historia: Valinor na drugim krańcu zachodniego oceanu, Śródziemie i Wielkie Krainy pomiędzy morzami wschodu i zachodu, oraz złowieszczy Angband, siedziba Morgotha, Władcy Ciemności, którego najwierniejszy sługa Sauron stoczy później Wojnę o Pierścień.

Źródło: Zysk i S-ka

Alex Pappademas - Keanu Reeves. Absolutny fenomen

popularny aktor / film / biografia

Gdzie tkwi przyczyna wyjątkowej i niezaprzeczalnej popularności Keanu Reevesa? Liczni wielbiciele talentu Keanu mają pewne wyobrażenia o nim, że jest bardziej wyluzowany, odważny… i zdecydowanie bardziej cool niż każdy inny celebryta – dzięki czemu darzony jest powszechną sympatią. Jego krytycy mają go jednak za drewnianego aktora, który gra samego siebie. Autor książki w ciekawy sposób udowadnia, że w tym właśnie tkwi siła przyciągania Keanu, jego passa trwa w najlepsze i nic nie zapowiada jej końca. A cały świat go kocha i kochać nie przestanie.

Źródło: Bukowy Las

George R.R. Martin, Elio M. García Jr, Linda Antonsson - Panowanie smoka, tom 1

ilustracje / fantasy / świat Gry o tron

W czasach kiedy królowały smoki…

Ten piękny wizualnie przewodnik – zawierający ponad sto pięćdziesiąt kolorowych ilustracji – stanowi znakomite wprowadzenie do historii dynastii Targaryenów, sławnej rodziny stojącej w centrum nowego serialu HBO Ród smoka, prequela Gry o tron.

Członkowie tej dynastii przez stulecia zasiadali na Żelaznym Tronie Westeros, podczas gdy ich smoki władały niebem. Historia jedynej rodziny smoczych lordów, która przetrwała Zagładę Valyrii, jest pełna politycznych intryg, zdrad oraz czynów zarówno szlachetnych, jak i podłych. Panowanie smoka opowiada pierwszą część ich dziejów, od podboju Westeros przez Aegona Targaryena aż po osławiony Taniec Smoków, krwawą wojnę domową, która omal nie położyła na dobre kresu rządom Targaryenów.

Ta wyjątkowa publikacja zawiera bardzo wiele zupełnie nowych ilustracji przedstawiających Targaryenów oraz ich smoki i może zainteresować zarówno fanów wiedzących bardzo dużo o Westeros, jak i tych, którzy po raz pierwszy spotkali się z nimi w nowym serialu HBO Ród smoka. Panowanie smoka jest najlepszym przewodnikiem dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się więcej o najpotężniejszej rodzinie Siedmiu Królestw.

Źródło: Zysk i S-ka

Dawid Ogrodnik, Damian Jankowski - Koniec gry

film / wywiad / non-fiction

Bez autocenzury. Dawid Ogrodnik pierwszy raz o sobie

Był Tomkiem Beksińskim w „Ostatniej rodzinie”, Rahimem z Paktofoniki w „Jesteś Bogiem”, księdzem Janem Kaczkowskim w „Johnnym”. A jaki naprawdę jest Dawid Ogrodnik? W intymnej rozmowie z Damianem Jankowskim mówi o życiu poza planem filmowym: o przemocy, mobbingu i nałogach, o szukaniu sobie miejsca, o wychowywaniu córki.

Gdzie kończy się gra, a gdzie zaczyna życie? Czy można pozostać sobą w świecie kłamstwa i ciągłego odgrywania ról? Ile warte są przyjaźń i rodzina? Na bilans nigdy nie jest za wcześnie.

Mando