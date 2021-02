Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na styczeń 2021 r.

Źródło: Warbook

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem ze stycznia 2021 roku. Jak zwykle wybraliśmy kilkanaście propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Styczeń nie jest najbardziej obfitym miesiącem w roku na rynku wydawniczym, ale i tak udało się stworzyć zróżnicowany zestaw premier.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe ze stycznia 2021 r.:

Arkadij i Borys Strugaccy - Piknik na skraju drogi i inne utwory

klasyka / science fiction / omnibus

Arkadij i Borys Strugaccy to klasycy radzieckiego science fiction. Ich powieści doczekały się miana kultowych, przetłumaczono je na kilkadziesiąt języków, są regularnie wznawiane na całym świecie. Do Polski twórczość Strugackich dotarła w latach 70. XX wieku i szybko zyskała grono zagorzałych fanów, ze Stanisławem Lemem na czele.

Ich powieści dotykają zagadnień, które od wieków nurtowały ludzkość – Strugaccy pisali o roli człowieka w społeczeństwie, o tym, skąd się bierze zło i dobro, o mechanizmach władzy i jednostkach sprzeciwiających się totalitaryzmom. Ich powieści traktowały o absurdach biurokracji, cenie rozwoju cywilizacyjnego i sensie ludzkiego istnienia.

Opublikowany w 1972 roku „Piknik na skraju drogi” miał ogromny wpływ na popkulturę. Na podstawie powieści powstał film Andrieja Tarkowskiego „Stalker”, później książka stała się inspiracją dla twórców gier komputerowych.

Powieści Strugackich weszły na stałe do kanonu fantastyki. Dziś, cenione przez krytykę oraz uwielbiane przez miliony czytelników, należą do klasyki literatury światowej.

W tomie znajduje się pięć utworów:

„Piknik na skraju drogi”

„Poniedziałek zaczyna się w środę”

„Ślimak na zboczu”

„Trudno być bogiem”

„Miliard lat przed końcem świata”

Źródło: Prószyński i S-ka

Adam Silvera - Syn nieskończoności

fantastyka / młodzieżowa / moce

Adam Silvera powraca z nową serią fantasy!

Niesamowita, szalona przygoda dwóch braci, którzy uczestniczą w magicznej wojnie.

Emil i Brighton dorastali w Nowym Jorku i zawsze podziwiali Iskry – grupę strażników, która poprzysięgła uwolnić świat od niebezpiecznych widm. To one próbują ukraść moc niebiańskim istotom i wszystkim zagrożonym magicznym stworzeniom.

Brighton marzy o posiadaniu mocy, aby dołączyć do walki. Emil chce tylko, żeby nastał pokój. W karuzeli strachu banda widm z dnia na dzień rośnie w siłę. Wojna zbiera swoje żniwo, utrudniając spokojne życie każdemu, kto posiada niezwykłe zdolności.

Gdy Emil niespodziewanie manifestuje swoje moce w bójce, zostaje wrzucony w samo serce konfliktu między dwoma frontami i dołącza do grupy bohaterskich Iskier. Staje się tym, kim Brighton zawsze chciał być…

Braterstwo, miłość i lojalność zostaną wystawione na próbę i nikt nie wyjdzie z tej walki bez szwanku!

Źródło: We Need YA

Elizabet Benevent - Valeria w lustrze

obyczajowa / część serii / ekranizacja

Uzależniająca, przezabawna, sugestywna i zmysłowa Hiszpanka wraca, by zawładnąć twoją głową, rozśmieszyć cię, pozwolić opłakać swoje bolączki oraz pomóc uwierzyć w miłość!

Valeria jest w emocjonalnym kołowrotku. Właśnie opublikowała swoją powieść i boi się krytyki. Rozwodzi się z Adrianem i nie jest to łatwe. Jednocześnie nie wie, czy chce wejść w związek z Victorem.

I podczas gdy Valeria boi się, płacze, cieszy się, marzy i krzyczy, pędząc na życiowym rollercoasterze, jej przyjaciółki również nie mogą narzekać na nudę. Lola nie wie, co zrobić z Sergiem i czuje się samotna. Carmen walczy o zrozumienie Borjy, jej chłopaka i starego kolegi z pracy. Z kolei Nerea budzi się każdego ranka z mdłościami…

Źródło: Kobiece

Aravind Adiga - Biały Tygrys

Indie / obyczajowa / ekranizacja

Balram Halwai to człowiek o wielu twarzach. Służący. Filozof. Przedsiębiorca. Morderca. Przez siedem nocy opowiada hipnotyzującą, a jednocześnie mroczną historię swojego sukcesu, który osiągnął wyłącznie sprytem i przebiegłością.

Ukazuje Indie, jakich nie oglądał żaden cudzoziemiec ‒ korupcję, prostytucję, biedę i bezprawie, ale też niezmierne bogactwo. Tu biedni nie mogą wejść nawet do supermarketów, miejsca dla bogatych są im niedostępne. Jeżeli im się poszczęści, zostają służącymi u zamożnych przedsiębiorców, jeżeli nie, ich domem staje się ulica, gdzie umierają z głodu lub chorób. Nikt nie interesuje się losem ludzi żyjących w skrajnej nędzy.

„Biały Tygrys” to opowieść o korupcji, pogoni za pieniędzmi, bezduszności, ale także historia o tym, jak pozostać człowiekiem bez względu na to, w jakich warunkach się żyje. Autor otrzymał Nagrodę Bookera i zyskał międzynarodową sławę.

Ursula K. Le Guin - Księga Drogi i Dobra

poezja / taoizm / ceniona autorka

"Księga Drogi i Dobra" to wyjątkowa, niezwykle inspirująca poetycka interpretacja starożytnego tekstu stworzonego dwa i pół tysiąca lat temu przez twórcę taoizmu.

Według jej mądrości żadna z naszych cech nie różni się od cech doskonałego władcy, genialnego myśliciela czy wielkodusznego filantropa.

W tej przełomowej współczesnej interpretacji starożytnego klasyka Ursula Le Guin przedstawia uświęconą i zadziwiająco potężną filozofię chińskiego myśliciela.

Książka zawiera obszerne osobiste komentarze autorki, podkreślające wartość tekstu - zwłaszcza w naszych trudnych, niespokojnych czasach.

Przekładu tej mistrzowskiej interpretacji dokonali Justyna Bargielska i Jerzy Jarniewicz, a notę o autorce przetłumaczyła Kaja Gucio.

Źródło: Prószyński i S-ka