Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na wrzesień 2023 r.

Poznańskie / Albatros / Mag

Reklama

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z września 2023 roku. W tym miesiącu wydawcy mocno ruszyli z premierami i - szczególnie pod koniec miesiąca - ukazało się sporo interesujących premier.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też reedycje.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z września 2023 roku:

Paulina Hendel - Cmentarz osobliwości

popularna autorka / spadek / niepokorne duchy

Maximus Opoka jest zwykłym kurierem kasty i nic nie wskazuje na to, aby jego życie miało ulec poprawie. Co więcej, sprowadza na siebie dodatkowe kłopoty, kiedy postanawia okraść swojego szefa. Uciekając przed konsekwencjami swych czynów, spotyka tajemniczego mężczyznę, który twierdzi, że Max jest spadkobiercą pewnego dworku. Chłopak bez wahania przyjmuje spadek, w którym widzi rozwiązanie wszystkich swoich problemów.

Gdy Max dociera na teren posiadłości, okazuje się, że stał się właścicielem nie tylko ogromnego domu, w którym zamieszkuje służba, ale również innego tajemniczego przybytku — cmentarza osobliwości. Szybko odkrywa, że to nie jedyny element spadku, który został przed nim ukryty. Cmentarz zamieszkują potworne dusze, a zadaniem Maxa jest dopilnowanie, aby bramy cmentarza pozostały zamknięte dla jednej i drugiej strony świata. Gdy na teren cmentarza włamują się ciekawscy studenci, a jeden z nich ginie, wszystko jeszcze bardziej się komplikuje.

Kto został pogrzebany na cmentarzu i dlaczego? Czym są tajemnicze pakty, których treści nikt nie potrafi odnaleźć? Dlaczego dusze od dwustu lat tkwią na cmentarzu i nie mogą odejść w zaświaty?

Źródło: We Need YA

non-fiction / o serialu / wypowiedzi twórców

Ten serial to zjawisko telewizyjne. Pomimo pomysłu, który wydawał się nie mieć żadnych szans powodzenia, nieudanego pierwszego pilota i strajku scenarzystów tuż po starcie emisji, Teoria wielkiego podrywu stała się prawdziwym fenomenem. Poznaj iście hollywoodzką historię, której nawet najbardziej zagorzali fani nie znają w całości!

Dziennikarka Jessica Radloff, która napisała ponad 150 artykułów na temat serialu (a nawet wystąpiła w jego finale!), daje czytelnikom przepustkę za kulisy. Dlaczego producenci musieli nagrać dwa piloty? Kto miał zagrać Penny i dlaczego miała nazywać się Katie? Dlaczego aktor, dla którego została napisana rola Howarda, ostatecznie został Stewartem? Ta książka to porywające, zabawne i pełne anegdot spojrzenie na serial, który pokochały miliony. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana przygód Sheldona, Leonarda, Penny i spółki.

Dwa lata pracy, 120 godzin zupełnie nowych wywiadów, tysiące stron zapisanych rozmów, 114 stron notatek spisanych podczas oglądania 280 odcinków wszystkich 12 sezonów. Radloff wykonała ogromną pracę, docierając do ludzi, którzy z sukcesem tworzyli Teorię wielkiego podrywu, i oddając im głos.

Nikt nie opowiedziałby tej historii lepiej niż oni.

Źródło: SQN

Agnieszka Szmatoła - Echidna

urban fantasy / opowiadania / debiut

Marika wciąż pamięta świat, po którym bogowie żyli obok ludzi. Kiedyś była półboginią. Dziś, po latach włóczęgi, jest zwykłą policjantką w cichym miasteczku na wybrzeżu Maine. Idealne miejsce, w którym dni upływają spokojnie, ludzie (i nieludzie) są życzliwi, a sprawy kryminalne – banalne.

Były dzielnicowy Gianni zawsze ma dla niej kawałek ciasta i dobrą radę. Jej partner Jordan wpatrzony jest w uroczą faeristkę, która bardzo stara się nie kraść ludziom imion. Wszyscy znają wszystkich i wiedzą, co w trawie piszczy.

Pewnego dnia los Mariki splata się z losem selkie, Ity, i wracają wspomnienia dawnej miłości.

Czasem pamięć jest przekleństwem, a czasem błogosławieństwem. Czy seria tajemniczych wydarzeń sprawi, że Marika będzie chciała zapomnieć o dawnym kochanku? Czy dla wspomnień warto poświęcić samą siebie? Czy miłość jest ważniejsza od przyjaźni?

Dzięki Echidnie można zanurzyć się w upalne lato pełne tajemnic, gdzie nadprzyrodzone miesza się ze zwyczajnym, a smutek miękko przeplata z drobnymi radościami.

Źródło: Mięta

Greta Kelly - Lodowa Korona

fantasy / pierwszy tom dylogii / wojna i dyplomacja

Księżniczka skrywająca magiczne moce zmuszona do walki o los królestwa w świecie zdrady i wojen

Ekscytujący debiut fantasy – pierwszy tom dylogii obfitującej w bohaterskie wyczyny, zdrady, przesiąkniętej magią i miłością, determinacją i wrażliwością.

Askia jest dziedziczką Lodowej Korony, należy jej się tron Seraveszu. Na czele elitarnego oddziału wojowników od miesięcy walczy z brutalnymi najeźdźcami. Jednak armia szalonego władcy imperium Rovenu wydaje się niepowstrzymana. Askia musi szukać pomocy na dalekim południu, u Armaana, cesarza imperium Visziru, swojego ojca chrzestnego.

Wychowana wśród wojowników trafia do gniazda os, w labirynt politycznych intryg. Na pełnym przepychu dworze, gdzie sekrety są warte więcej niż złoto, Askia lęka się, że jednym nieostrożnym krokiem zdradzi, kim jest naprawdę – obdarzoną magicznymi zdolnościami wiedźmą. Ujawnienie tej tajemnicy może narazić ją na śmierć z rąk religijnych fanatyków i skazać jej poddanych na tyranię Rovenu. Co będzie musiała poświęcić, by ocalić swój lud?

Źródło: Rebis

Lemony Snicket - Seria niefortunnych zdarzeń: Szkodliwy szpital Wredna wioska

część serii / młodzieżowa / niesamowite

Wredna wioska:

Jeśli uważacie, że po nieszczęściach, które były udziałem Wioletki, Klausa i Słoneczka Baudelaire, rodzeństwu należy się w końcu odrobina spokoju i życzliwy opiekun, jesteście w błędzie.

Znane powiedzenie mówi: „Do wychowania dziecka potrzeba całej wioski”. Dlatego pomysł przejęcia kolektywnej opieki nad młodymi Baudelaire’ami przez społeczność mieściny o wdzięcznej nazwie WZS wydaje się genialny. Niestety sieroty trafiają do miejsca, które zamiast sielskich widoków, życia w zgodzie z naturą i mleka prosto od krowy oferuje cokolwiek nieprzyjemne doznania. Wioletka, Klaus i Słoneczko muszą się zmierzyć m.in. z absurdalnymi prawami Rady Starszych, panoszącymi się wszędzie krukami oraz ciężką pracą fizyczną. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy w WZS dochodzi do morderstwa, a na scenę wkracza podejrzanie znajomo wyglądający Detektyw Dupin.

Szkodliwy szpital:

Czy w ostatnich miesiącach sieroty Baudelaire nie dość wycierpiały? Oczywiście! Czy istnieje szansa, że ich los odmieni się na lepsze? Wątpliwe. Czy możliwe jest, że wpadną w jeszcze większe tarapaty? Jak najbardziej!

Okazuje się, że wredna wioska, z której rodzeństwo uciekło, nie była najgorszym miejscem na świecie. Na Wioletkę, Klausa i Słoneczko, którym w wyniku intrygi Hrabiego Olafa przypięto łatkę morderców, czyhają nowe niebezpieczeństwa. Baudelaire’owie muszą zmierzyć się między innymi z podejrzliwym sklepikarzem, zbyteczną operacją, znieczuleniem oraz balonikami w kształcie serc. Dzieci stają też przed kolejnym wyzwaniem, którym jest rozwiązanie zagadki Jacques’a Snicketa. Wydaje się, że znajomość z Wolontariuszami Zwalczania Schorzeń i pobyt w szpitalu Schnitzel przybliży rodzeństwo do odkrycia prawdy. Plany Baudelaire’ów niweczą jednak starzy znajomi o niezbyt dobrych intencjach…

Szkodliwy szpital - okładka