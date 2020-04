Nudny wieczór? Podpowiadamy co obejrzeć w Wielkanoc

Okres świąteczny to specyficzny czas, który widzowie lubią skonsumować seansem swojego ulubionego filmu, który nie zawsze jest historyczny albo religijny, bo jak wiemy, nie są to produkcje łatwe w odbiorze. Przed Wami lista filmów, które budują odpowiedni nastrój i mają w sobie coś, co sprawia, że w Wielkanoc ogląda się je po prostu lepiej.

Oto nasze propozycje tytułów, które polecamy obejrzeć na DVD lub w serwisach VOD. Więcej o nowościach vod możecie przeczytać na nasze stronie vod.naekranie.pl.

Filmy na Wielkanoc

Klasyka kina zrealizowana z niespotykanym rozmachem. Niesamowite widowisko, które idealnie z uwagi na tematykę pasuje na Wielkanoc. Ben Hur opowiada historię wygnanego z kraju, przez swojego przyjaciela, żydowskiego księcia Judę, który spotyka w pewnym momencie na pustyni Chrystusa. Jego nauka odmienia życie Ben Hura. Oscarowy rekordzista, zgarnął 11 statuetek. Lepiej ominąć słaby remake z 2016 roku.

Głośny film Mela Gibsona pokazujący ostatnie 12 godzin życia Jezusa Chrystusa. Słynny reżyser przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych ukazał mękę Mesjasza z przerażającą precyzją, nie oszczędzając widzom widoku wielu wyjątkowo drastycznych scen. Bez znaczenia, czy jesteście wierzący, czy nie – trudno tej produkcji odmówić siły oddziaływania.

Hank i Mike

Hank i Mike to para najlepszych przyjaciół, którzy przebrani za Zające Wielkanocne przemierzają ulice wielkiego miasta, wręczając zaskoczonym rodzinom koszyki z świątecznymi przysmakami. Bohaterowie są pracownikami dużej firmy – Pan Enterprises, która zauważa, że Wielkanoc nie jest opłacalna i przynosi za mało zysków. Wszystkie zające zostają zwolnione... Fabuła nie jest może zachwycająca, ale całość to momentami jazda bez trzymanki, która ozdobiona jest w rewelacyjną muzykę.

Może nie ma to za dużego związku ze świętami Wielkanocnymi, bo brakuje motywów religijnych, a główny bohater nie jest zającem, tylko królikiem... ale to nie ma znaczenia. Kto wrobił Królika Rogera, to film jedyny w swoim rodzaju i za każdym razem robi tak samo dobre wrażenie. W sam raz na rodzinny seans po świątecznym obiedzie.

Jesus Christ Superstar

W Jesus Christ Superstar wszystkie znane z Pisma Świętego wydarzenia ukazane są w formie piosenek. Odgrywane są jednak nuty przypominające bardziej rockowe hity niż pieśni religijne. Choć akcja dzieje się na pustyni i w starożytnych ruinach, to rzymscy żołnierze noszą karabiny maszynowe i dzieje się jeszcze wiele dziwnych rzeczy. Taka wizja nie przeszkadza w odbiorze – dzięki takiej interpretacji widz może inaczej podejść do przedstawionej tematyki.