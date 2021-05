OPPO Reno5 5G - filmowy superbohater na miarę naszych czasów

Źródło: naEKRANIE

Współczesne smartfony w niczym nie przypominają swoich protoplastów sprzed lat, u których aparat fotograficzny był tylko jedną z wielu ciekawostek technologicznych: interesującą, acz mało funkcjonalną. Dziś nawet w urządzeniach ze średniej półki cenowej możemy znaleźć układy optyczne aspirujące do miana kieszonkowego operatora filmowego. Jeden z nich zawitał w redakcji naEKRANIE i chce udowodnić światu, że nie trzeba dysponować sprzętem za kilka tysięcy złotych, aby upamiętnić nasze życie w wysokiej jakości.

OPPO Reno 5 5G zdaje się mieć wszystko, czego oczekujemy od wszechstronnego narzędzia do rejestrowania codzienności. A dzięki wsparciu ze strony kilku inteligentnych technologii w rękach sprawnego operatora może posłużyć także do nakręcenia artystycznej etiudy filmowej. Wzięliśmy go na małą wycieczkę po miejskiej dżungli, żeby na własnej skórze przekonać się, jak poradzi sobie z rejestracją codzienności.

Mały wielki bohater jak Ant-man

Smartfony oddają nam do dyspozycji ogromny potencjał twórczy. Ułatwiają kadrowanie filmów, przeglądanie nagranych materiałów czy swobodną obsługę aplikacji aparatu. Niestety, wiele smartfonów z dużymi wyświetlaczami ma jedną dość irytującą wadę: zbyt duży ciężar, który utrudnia swobodne kręcenie filmów.

Ant-man potrafi w jednej chwili zmienić się w mikroskopijnego superbohatera wielkości mrówki, by zaraz urosnąć do rozmiaru wieżowca. Ten bohater wymyka się klasyfikacji, podobnie jak OPPO Reno5 5G Smartfon, mimo iż dysponuje dużym, 6,43-calowym wyświetlaczem, waży zaledwie 172 gramów i jest bardzo dobrze wyważony. Niezależnie od tego, czy nosisz go w kieszeni spodni, czy kręcisz stories, wyciągając ramię daleko wprzód, nie poczujesz jego ciężaru. A swoboda w operowaniu telefonem w przypadku kręcenia filmów mobilnych jest niezwykle istotna.

Bateria wytrzymała jak Hulk

Źródło: naEKRANIE

Każdy superbohater ma jakąś słabość. W przypadku Supermana jest nią kryptonit, a w smartfonach – baterie. Rozwój technologii zasilania nie nadąża za dynamicznymi zmianami w sektorze mobilnym, dlatego wiele urządzeń błyskawicznie rozładowuje się bądź proces ich ładowania trwa horrendalnie długo. Inżynierowie OPPO zaprojektowali Reno5 5G w taki sposób, aby nie zawiódł nas w najmniej odpowiednim momencie.

W tym poręcznym i lekkim sprzęcie udało się zmieścić baterię o pojemności 4300 mAh, która przy standardowym użytkowaniu bez problemu przepracuje całą dobę bez ładowania. A jeśli zaprzęgniemy ją do pracy przy kręceniu i edytowaniu filmów, rozładuje się dopiero po 5-6 godzinach intensywnej pracy.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Reno5 5G dysponuje jeszcze jedną sekretną bronią – systemem szybkiego – jak Flash ładowania 65W. Nawet jeśli zapomnimy naładować smartfona, wystarczy na kwadrans podłączyć go do gniazdka przy okazji wizyty w kawiarni. Po tym czasie naładujemy baterię do połowy pojemności, a po kolejnym kwadransie z lekkim okładem przywrócimy baterię do pełni potencjału.

Spostrzegawczy jak Hawkeye

Źródło: naEKRANIE

Czasami jeden obiektyw nie wystarczy, aby uchwycić obraz w najlepszym możliwym kadrze. OPPO Reno5 5G przychodzi nam z pomocą, oferując wieloobiektywowy główny układ optyczny. Podczas kręcenia filmów możemy skorzystać z trybu podstawowego, albo przełączyć się na szerokokątny, aby umieścić w kadrze nie tylko główny obiekt, lecz także to, co dzieje się wokół niego.

Dodajmy do tego obiektyw selfie, a otrzymamy do dyspozycji aż trzy aparaty do rejestrowania tego, co dzieje się w naszym życiu oraz najbliższym otoczeniu.

Bądź jak Loki, zobacz więcej niż inni

W erze mediów społecznościowych zmienił się nasz sposób prowadzenia narracji. Filmowanie obiektu z jednej perspektywy przestało być atrakcyjne, na pierwszy plan wysunęły się interaktywne metody komunikacji za pośrednictwem Instagrama czy TikToka. Stories zbliżają nas do siebie, pozwalają poznać tego, kto stoi za kamerą. Chcemy widzieć, jak twórca reaguje na otaczający go świat i zmieniającą się rzeczywistość.

Oppo Reno5 5G ma w sobie coś z marvelowskiego trickstera, jakim był Loki: potrafi nagiąć rzeczywistość i pokazać to, co zazwyczaj jest niewidoczne. Korzystając z trybu Dual-View Video, wdrożymy w życie ideę zbliżenia twórcy i odbiorcy. Po aktywacji tej funkcji telefon rozpocznie rejestrowanie obrazu z dwóch kamer jednocześnie, przedniej i tylnej. Tym samym pozwoli uchwycić wydarzenie z kilku perspektyw, niezależnie od tego, co znajduje się po każdej ze stron obiektywu.

Sztuczna inteligencja, której nie powstydziłby się Iron Man

Źródło: naEKRANIE

Nie oszukujmy się, większość posiadaczy smartfonów nie dysponuje wiedzą ekspercką w zakresie realizacji materiału wideo. Kręcimy tak, jak podpowiada nam serce i nie zastanawiamy się nad tym, jakie parametry ujęcia wybrać, aby najlepiej opisać otaczający nas świat. Chcemy po prostu pokazać to, co fascynuje nas w mieście, ludziach i wydarzeniach, których jesteśmy świadkami.

Na szczęście w dobie wszechobecnej sztucznej inteligencji to algorytmy zadbają o to, aby filmy wyglądały perfekcyjnie, niezależnie od tego, w jakich warunkach je zrealizujemy. Dzięki nim OPPO Reno5 5G może jawić się jako kieszonkowy J.A.R.V.I.S., prywatny asystent operatora amatora. Po aktywacji funkcji AI Highlight Video telefon automatycznie aktywuje algorytmy Live HDR oraz Ultra Night Video.

Live HDR przypadnie do gustu tym, którzy uwielbiają filmowe sceny z bohaterami odchodzącymi w stronę zachodzącego słońca. Algorytm zadba o zachowanie perfekcyjnego kontrastu oraz odpowiednie doświetlenie wszystkich elementów podczas rejestrowania filmów pod światło.

OPPO Reno5 5G - Ultra Night Video

Ultra Night Video przywodzi z kolei na myśl fotograficznego Daredevila. Jeszcze do niedawna smartfony stawały się totalnie bezużyteczne po zmroku. Dzięki tej funkcji Reno5 5G będzie w stanie uwiecznić nawet sceny kręcone w środku nocy, automatycznie korygując kontrast i rozświetlenie tła oraz bohaterów.

Kontroluj czas jak Doktor Strange

Wielka kinematografia przyzwyczaiła nas do efektownych spowolnionych ujęć, w których możemy obserwować bohaterów unikających ciosów bądź kul przeciwników. Pierwsze funkcje slow-motion zadebiutowały w smartfonach kilka lat temu, ale przez długi czas ich jakość pozostawiała sporo do życzenia. Mimo, iż mogliśmy kilkukrotnie spowolnić ujęcie, rozdzielczość i płynność takich nagrań nie była zadowalająca.

Dziś nie musimy zmagać się z takimi problemami. Dysponując smartfonem klasy OPPO Reno5 5G, możemy spowolnić ruch uliczny, miejskie tłumy czy życie naszych domowych zwierząt i zarejestrować to wszystko w wysokiej jakości. Zupełnie tak, jakbyśmy poprosili Doktora Strange’a, aby na chwilę spowolnił dla nas bieg czasu.

Wszystkie moce Avengersów w jednym smartfonie

Źródło: naEKRANIE

Za sprawą tych wszystkich superbohaterskich funkcji nawet początkujący filmowiec będzie w stanie nagrać pięknie wyglądający film. Niewielka waga oraz automatyzacja procesów rejestracji obrazu sprawiają, że wystarczy wyjąć OPPO Reno5 5G i nacisnąć przycisk nagrywania, aby wcielić się w rolę twórcy kompletnego.

A ci, którzy chcą pójść o krok dalej i wynieść filmy na nowy poziom, zawsze mogą odpalić tryb manualny i ręcznie ustawić wszystkie parametry ujęcia, bądź wykorzystać filtry artystyczne do koloryzacji materiału. Do dyspozycji otrzymujemy także rozbudowany edytor filmowy, za pośrednictwem, którego szybko i prosto wzbogacimy nagranie o efekty specjalne, napisy bądź podkład dźwiękowy.

Źródło: naEKRANIE

Z myślą o tych, którzy chcieliby zaprezentować swoje filmowe supermoce całemu światu, OPPO wspólnie z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty zorganizowali konkurs „Film Your Story”. Spośród uczestników, którzy prześlą swój pomysł na film, 15 kandydatów otrzyma na własność smartfony OPPO Reno5 5G w zamian za zrealizowanie krótkiego wideo. Jeszcze przez chwilę - do 1. czerwca - każdy może zgłosić swój pomysł na taki film i zrobić sobie niesamowity Dzień Dziecka: Autor bądź autorka najciekawszej pracy otrzyma nagrodę główną w wysokości 10 000 zł oraz możliwość nakręcenia filmu za pośrednictwem OPPO Reno5 5G przy wsparciu profesjonalnej ekipy filmowej.

A już niedługo przygotujemy dla Was specjalną recenzję smartfona OPPO Reno5 w limitowanej edycji Avengers!