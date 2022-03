James Gunn i John Cena opowiadają nam o Peacemakerze: ciekawostki, kulisy i przyszłe projekty [WYWIAD WIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Peacemaker to nowy serial HBO Max będący spin-offem filmu Jamesa Gunna Legion samobójców: The Suicide Squad. Dawid Muszyński spotkał się wirialne zarówno z reżyserem jak i grającym tytułową rolę Johnem Ceną, by porozmawiać z nimi o tym jak to się stało, że akurat ten bohater dostał swój serial oraz o tym jak pracowało się na planie. Jednak to nie są jedyne tematy jakie udało się Dawidowi poruszyć w trakcie tych 17 minut rozmowy.

James zdradził trochę informacji na temat swojego następnego projektu filmowego związanego z Looney Tunes, a dokładniej z Kojotem Walusiem oraz powiedział czy jego przygoda z ekranizacjami DC dobiegał już końca i teraz wraca do pracy przy filmach Marvela czy może ten romans z WB i HBO Max potrwa dłużej.

Zapraszamy was do obejrzenia wywiadu z Jamesem Gunnem i Johnem Ceną. Wywiad posiada polskie napisy, które należy włączyć w playerze na Youtubie.

Peacemaker - wywiad

W obsadzie serialu Peacemaker oprócz Johna Ceny znajdują się Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad. James Gunn napisał scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków 1. sezonu i zajął się reżyserią kilku z nich.