Piotr Rogucki opowiada nam o serialu Minuta Ciszy [WYWIAD VIDEO]

Minuta Ciszy to nowa serialowa produkcja Canal+ opowiadająca o przemyśle pogrzebowym w Polsce na przykładzie małego miasteczka. To tam emerytowany listonosz, grany przez Roberta Więckiewicza, jest niejako zmuszony przez los do otworzenia własnej firmy pogrzebowej. Ta dość spontaniczna decyzja pociąga za sobą dalsze konsekwencje. Nie zawsze miłe. Jedną z niezadowolonych osób z powodu powstałej konkurencji w miasteczku jest właściciel innej firmy pogrzebowej - Jacek Wieczny grany przez Piotra Roguckiego. Aktor i muzyk w rozmowie z Dawidem Muszyńskim opowiada o tworzeniu tej postaci i grze z Robertem Więckiewicznem.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy:

Minuta Ciszy – o czym jest serial?

To historia Mietka Zasady (Robert Więckiewicz), listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia samobójcza śmierć przyjaciela, Czesława Majora (Mieczysław Zbrojewicz). Gdy jedyny dom pogrzebowy w okolicy odmawia pochówku zmarłego, bohater postanawia założyć własną firmę pogrzebową. Wspiera go niepełnosprawna żona (Aleksandra Konieczna) oraz córka zmarłego (Karolina Bruchnicka). Niestety, Mietek wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą – Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki).

Minuta Ciszy – obsada

Na ekranie zobaczymy plejadę świetnych aktorów: Roberta Więckiewicza, Piotra Roguckiego, Karolinę Bruchnicką, Aleksandrę Konieczną, Aleksandrę Popławską, Adama Bobika, Mirosława Zbrojewicza, Martę Ścisłowicz, Tomasza Drabka i Wojciecha Skibińskiego.