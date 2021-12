Pitbull - relacja z uroczystej premiery. Wywiady z twórcami [WIDEO]

fot. Jarosław Antoniak

Marka Pitbull wróciła po kilku latach z powrotem do Patryka Vegi, który postanowił od razu kontynuować serię. Tym razem głównym bohaterem nowej części został Jacek "Gebels" Goc grany przez Andrzeja Grabowskiego. Nie mogło nas więc zabraknąć na oficjalnej premierze, która odbyła się w warszawskim kinie Multikino Złote Tarasy. Dawid Muszyński wraz z naszą kamerą przeszedł się po czerwonym dywanie by porozmawiać z twórcami.

W relacji wideo zobaczycie rozmowy z reżyserem Patrykiem Vegą oraz Przemysławem Bluszczem, Michałem Karmowskiem i Krystianem Hołdakiem o pracy nad tą produkcją.

Pitbull - relacja

Pitbull - o czym film?

Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Historia filmu jest zbudowana na bezpośredniej dokumentacji Gangu karateków, który między innymi zamordował małżeństwo Jaroszewiczów. Autentyczna jest również postać konstruktora bomb, Andrzeja Pałuckiego, z którym Patryk Vega godzinami rozmawiał w trakcie pracy nad filmem. Vega nagrał ostatni wywiad z Pałuckim, zanim ten, po odsiedzeniu 25 lat w więzieniu, został ponownie aresztowany za zabójstwo dwóch osób.