Player na weekend. Które filmy w serwisie dostarczą najwięcej rozrywki?

fot. materiały prasowe

W końcu przyszedł weekend! Nareszcie można się zrelaksować i odpocząć. Najlepiej to zrobić przed ekranem telewizora. Dobrze, że serwis player.pl zadbał o mnóstwo świetnych propozycji na sobotni wieczór.

Zebraliśmy dla Was najciekawsze filmowe propozycje tej platformy VOD. Postawiliśmy przede wszystkim na komedie, które każdemu poprawią humor. Listę uzupełniliśmy też o filmy akcji, które dostarczą rozrywki i dreszczyku emocji. W zestawieniu znajdują się produkcje zagraniczne (z doskonałymi obsadami!) i polskie perełki. Sprawdźcie poniżej, co player.pl ma w swojej bogatej ofercie!

Player.pl - filmy na weekend

Dżentelmeni

Player.pl - najciekawsze filmy

Brytyjska odpowiedź na Pulp Fiction w reżyserii Guya Ritchiego. Opowiada o brytyjskim baronie narkotykowym, który próbuje sprzedać swoje bardzo dochodowe imperium dynastii miliarderów z Oklahomy. W filmie występują: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell i Hugh Grant. Szalona komedia akcji w gwiazdorskiej obsadzie to idealny film na weekend. Dobry humor gwarantowany!

Świetny detektywistyczny thriller z domieszką komedii w reżyserii Riana Johnsona. Daniel Craig wciela się w dociekliwego i eleganckiego detektywa, który bada sprawę śmierci słynnego autora powieści kryminalnych, Harlana Trombleya. Mężczyzna zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości. Dzień wcześniej odbyła się huczna impreza z okazji jego 85. urodzin. Detektyw Blanc z determinacją przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. W obsadzie zobaczymy znanych aktorów, takich jak fantastyczni Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson oraz Chris Evans.

Jeden z najlepszych francuskich filmów ostatnich lat, opowiadający prawdziwą historię optymistycznego chłopaka z przedmieść, który na nowo budzi radość życia w sparaliżowanym milionerze. W głównych rolach występują znakomici aktorzy: Omar Sy i François Cluzet. Produkcja bawi, wzrusza do łez i podnosi na duchu.

Znakomita polska komedia nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2022 w kategorii Odkrycie Roku i Najlepsze Zdjęcia. Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Te dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego i panny młodej początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamienią się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba... Spotkanie rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary. W głównych rolach występują: Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Marcin Dorociński i Adam Woronowicz. Imponują świetne zdjęcia, humor i dialogi. Nie będziecie żałować!

Czarna owca to opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Utrzymana jest w tonie słodko-gorzkim, więc gdy tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy z bohaterów zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje…

Czarna owca w reżyserii Aleksandra Pietrzaka jest bardzo ciepłym i wzruszającym komediodramatem o więzach rodzinnych, o które trzeba walczyć za wszelką cenę. Podejmuje ponadczasowy temat. Imponuje świetna kreacja Arkadiusza Jakubika, a także pozostałych aktorów – Magdaleny Popławskiej i Kamila Szeptyckiego.

Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan Peszek), nieustająco imprezujący artysta malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera może być przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota (Anna Smołowik). Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą…

Juliusz to solidna polska produkcja, która pod komediową przykrywką w ciekawy sposób przekazuje wiele mądrości. Z powodzeniem miesza humor i dramat, dzięki czemu sceny lepiej wybrzmiewają i zachęcają do refleksji. Na pochwałę zasługuje również duet głównych aktorów – Wojciecha Mecwaldowskiego i Jana Peszka.

Palm Springs opowiada o parze gości weselnych, która zostaje uwięziona w pętli czasowej. Pomiędzy skazanymi na siebie ludźmi zaczyna rodzić się uczucie. Ta komedia romantyczna to opowieść pełna miłości, samotności i uroku. Nie brakuje tu absurdalnego i niepoprawnego humoru. Relaks gwarantowany!

Jackson Smith (Ryan Reynolds) jest najlepszym ochroniarzem na świecie. Niektórzy twierdzą, że jeśli chroni cię Smith, stajesz się nieśmiertelny. Jednak tym razem zadanie może przerosnąć nawet jego. Smith ma przetransportować przez pół świata byłego płatnego zabójcę (Samuel L. Jackson), który zdecydował się zeznawać przeciw zbrodniarzowi wojennemu, mającemu na sumieniu tysiące istnień. Ich tropem rusza cała armia agentów, płatnych morderców i łowców nagród. Po drodze okaże się, że nie tylko ich życie będzie zagrożone. Zbrodniarz jest gotowy skorzystać z pomocy terrorystów, byle nie dopuścić do procesu.

Bodyguard Zawodowiec jest dynamiczną komedią akcji w reżyserii Patricka Hughesa. To spektakl dwóch aktorów – Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona, którzy rozśmieszają do łez.

Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu. Najpiękniejsze kobiety. Najdroższe jachty. Najbardziej wyszukane narkotyki. Szalona impreza bez cienia poczucia odpowiedzialności. A w ślad za tym nieuniknione błędy i pragnienie jeszcze większego bogactwa. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe – w tym także Belfort okazał się mistrzem.

Wilk z Wall Street to jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Zdobył 5 nominacji do Oscara! To bezwstydna komedia o wielkim rozpustniku z brawurową rolą Leonarda DiCaprio oraz mistrzowską realizacją. Nie można przejść obok tego obojętnie.

Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad życie. Niestety bez wzajemności. Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które nawet głuchego doprowadziłyby do rozpaczy. Florence jednak pragnęła śpiewem podbić świat i w pewnym sensie jej się to udało. Jako dziedziczka sporej fortuny i narzeczona St. Clair Bayfielda – brytyjskiego aktora arystokraty, miała atuty, przy których brak talentu wydawał się nieistotną przeszkodą. Dzięki heroicznym staraniom ukochanego udawało się jej występować na Broadwayu i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć w swój talent. Jednak gdy zapragnęła ukoronować swój tryumf koncertem w słynnym Carnagie Hall, nawet Bayfield wpadł w panikę. Ale czego nie robi się dla ukochanej...

W głównych rolach występują charyzmatyczni Meryl Streep i Hugh Grant. Ich występy są pełne wdzięku i czaru. Ta zabawna historia o "najgorszej śpiewaczce świata" na pewno Was rozbawi.