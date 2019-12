Popkulturowe hity, które nie doczekały się kontynuacji

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie przebój, który po odniesieniu sukcesu komercyjnego nie jest kontynuowany w kolejnych częściach. Obserwując obecne tendencje, wydaje się to wręcz niemożliwe. Nawet kameralny i artystyczny Joker ma podobno dostać sequel. Kiedyś było nieco inaczej pod tym względem, jednak większość światowych hitów doczekała się kolejnych odsłon. Park Jurajski, Szczęki, Król Lew, Gwiezdne wojny, Indiana Jones, Łowca androidów, o Marvelu nawet nie wspominając. Poniżej prezentujemy listę najbardziej znanych filmów, które oparły się tym tendencjom. Czy jest coś, co dodalibyście do tego zestawienia?

E.T. to jeden ze wspaniałych filmów tzw. nowej przygody, który w odróżnieniu od innych tego typu obrazów nie doczekał się kontynuacji. Bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ fabuła opowieści była zamknięta. Z drugiej strony, wyobraźnia hollywoodzkich tuzów nie zna granic, więc z pewnością nie byłoby problemem sprowadzenie przyjaznego kosmity z powrotem na Ziemię. Minęło już wiele lat od premiery filmu i jak na razie nie słychać nic o kontynuacji lub – co gorsza – remake’u. Całe szczęście, ponieważ cyfrowy E.T. byłby nie do przyjęcia dla fanów oryginalnego obrazu.

Animacje Disneya, Pixara i Dreamworks to doskonały przykład eksploatacji marki aż do ostatniej kropli. Przykłady Toy Story i Jak wytresować smoka pokazują, że da się to zrobić z klasą. Król Lew, Lilo i Stich czy Aladyn udowadniają, że niestety nie jest to regułą. Wśród kochanych przez młodych i starszych animacji są też klasyki, które nie doczekały się kontynuacji. Merida Waleczna zdobyła Oscara, a Vaiana rozkochała wszystkich świetnymi piosenkami i porywającą opowieścią. Oba obrazy są tak samo dobre i nie mają drugiej części. Wszystko wskazuje na to, że ten fakt na razie nie ulegnie zmianie.

Christopher Nolan ma już na koncie epicką serię, jednak w swojej karierze skupia się przeważnie na oryginalnych pomysłach, które są eksplorowane w jednym filmie. Taka jest właśnie Incepcja – jeden z najważniejszych obrazów w historii kina. Bardzo łatwo byłoby zrobić sequel – wystarczy kolejny heist z charyzmatyczną ekipą w roli głównej. Na szczęście nic takiego się raczej nie stanie, dzięki czemu Incepcja jeszcze długo pozostanie kwintesencją filmowego mindfucka.

Kolejny klasyczny obraz z cyklu nowej przygody, który aż prosi się o kontynuacje. Młodzi bohaterowie są już dorosłymi ludźmi, więc dzisiaj bardziej w grę wchodziłby remake lub reboot. Czy jednak rzeczywiście chcielibyśmy zobaczyć historię z dzieciństwa, w uwspółcześnionej, nowoczesnej oprawie? Znając naszych „ukochanych” hollywoodzkich decydentów, dostalibyśmy produkt pozbawiony serca i duszy. To najgorsze, co mogłoby spotkać obraz, który w latach osiemdziesiątych przemieniał dzieciaki siedzące przed telewizorami w niestrudzonych poszukiwaczy przygód.

Finał filmu Neilla Blomkampa sugerował nadejście sequelu. Dostaliśmy cliffhanger, który otwierał drogę do kolejnej części. Takowa jednak nie powstała i raczej nie powstanie, choć w tym przypadku mogłoby się udać. Widzowie z chęcią dowiedzieliby się, czy kosmici rzeczywiście powrócili po swoich kamratów i jakie reperkusje przyniósł ich wielki comeback.