Prezentownik naEKRANIE: konsola Nintendo Switch Lite

Zdjęcie: Nintendo

Plotki głosiły, że w 2021 roku światło dzienne ujrzy nowa, odświeżona wersja Switcha przystosowana do grania w 4K. Niestety, słuch po modelu Pro zaginął, w jego miejscu zadebiutował model OLED, który tylko nieznacznie różni się od swojego pierwowzoru. Mimo to wyprzedał się na pniu, kusząc graczy większym ekranem wykonanym w technologii OLED.

I choć o zakupie tego gadżetu w okresie przedświątecznym w cenie rekomendowanej przez producenta możemy tylko pomarzyć, nie oznacza to, że wrota do krainy Nintendo na dobre zamknęły się przed nowymi graczami. Jeśli chcesz zaprosić bliską ci osobę do świata Mario, być może warto zainteresować się Switchem Lite, przenośną konsolą z asortymentu Nintendo, przeznaczoną wyłącznie do grania w trybie mobilnym. Choć nie można podpiąć jej do telewizora, odpalimy na niej najgłośniejsze gry z platformy Switch, które trafiły na rynek w ciągu kilku ostatnich lat.

Nintendo Switch Lite

Warto dać tej platformie szansę, wszak mówimy o marce, której niestraszna rywalizacja z rynkowymi gigantami pokroju Sony czy Microsoftu. Switch przez wiele miesięcy plasował się na szczycie listy najlepiej sprzedających się konsol, a spora w tym zasługa gier, których na próżno szukać na innych platformach.

Mario Kart 8: Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Animal Crossing: New Horizons to tylko trzy spośród wielu unikatowych tytułów, dzięki którym Switch zaskarbił sobie serca graczy z całego świata. Konsola w wersji Switch może okazać się doskonałym prezentem dla kogoś, kto nie miał jeszcze styczności z grami Nintendo i chciałby na własnej skórze przekonać się o tym, co stoi za fenomenem tej platformy.