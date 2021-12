Prezentownik naEKRANIE: Książki i komiksy

mat. prasowe

Książki i komiksy to tradycyjny prezent mikołajkowy czy gwiazdkowy. Wybraliśmy dla was kilkanaście komiksów, książek i serii, które powinny zainteresować miłośników popkultury - zarówno dorosłych, jak i znacznie młodszych.

Mamy w zestawieniu pozycje związane ze światem filmu i seriali, thrillery, fantastykę, a także literaturę faktu. Znajdzie się też coś dla miłośników orientalnych smaków. Nie zabrakło też rzeczy po prostu ładnie wydanych.

Oto nasze propozycje książek i komiksów na prezent:

Will Smith, Mark Manson - Will

Autobiografia Willa Smitha, napisana z pomocą Marka Mansona, autora sprzedanego w milionach egzemplarzy bestsellera Subtelnie mówię F*ck!, to owoc procesu poznawania samego siebie i odkrywania możliwości własnej woli; to opowieść o tym, co można dzięki niej osiągnąć i od czego można się dzięki niej uwolnić. To historia człowieka, któremu udało się zapanować nad swoimi emocjami, napisana w taki sposób, by pomóc czytelnikowi okiełznać jego własne. Niewielu z nas będzie miało okazję doświadczyć ogromnej presji towarzyszącej publicznym występom na największych scenach świata. Wszyscy jednak możemy sobie wyobrazić, jak to, co napędza nas na pewnym etapie naszej życiowej drogi, może okazać się balastem, przeszkodą na późniejszych etapach życia. Połączenie uniwersalnej mądrości oraz fascynującego życiorysu Willa Smitha sprawia, że Will to książka wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju – zupełnie jak jej autor i główny bohater.

Źródło: Insignis

Książkę można kupić tutaj.

Christelle Chatel - Wilk, lew i ja

Wilk, lew i ja to niesamowita historia przyjaźni między dwójką dzikich zwierząt i młodą dziewczyną – idealna na świąteczny czas!

Po śmierci swojego dziadka, młoda, utalentowana pianistka Alma powraca do domu swojego dzieciństwa na malowniczej, kanadyjskiej wyspie, z dala od zgiełku Nowego Jorku. Dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje przybraną mamą wilczego szczeniaka i lwiątka. Przyjaźń, która się między nimi rozwija, łączy ich na dobre i na złe, a perypetie to tylko kwestia czasu. Gdy troje przyjaciół zostaje rozłączonych, Alma zrobi wszystko, aby odszukać swoich podopiecznych. Wilk również pragnie odnaleźć swojego przybranego brata. Czy uda im się pokonać dzielące ich przeszkody?

Źródło: Media Rodzina

Książkę można kupić tutaj.

Eric Berger - Odlot. Elon Musk i szalone początki SpaceX

Imponująca opowieść o powstawaniu jednego z najbardziej znanych kosmicznych przedsięwzięć – firmie SpaceX oraz opowiadająca historię jej twórcy i wizjonera - Elona Muska.

To książka o podboju kosmosu, spełnianiu marzeń, wielkich ambicjach i ogromnym sukcesie. SpaceX powstał 20 lat temu. W ciągu dwóch dekad stał się liderem posiadającym największą liczbę satelit, tworzy pionierskie rakiety kosmiczne i jako pierwsza prywatna firma wystrzelił człowieka na orbitę. Półwieku po wyścigu kosmicznym to SpaceX stał się najważniejszą obok NASA firmą zajmującą się eksploracją kosmosu.

Zanim jednak do tego doszło SpaceX był raczkującym start-upem. Pierwsze lata działalności to pasmo kolejnych, dramatycznych niepowodzeń, rozwiązywania piętrzących się problemów technologicznych, walki z biurokracją rządową i uprzedzeniami decydentów. Po sześciu latach od swojego powstania firma była na skraju bankructwa. Jednak wspólna ciężka praca, determinacja i wiedza twórców SpaceX doprowadziły ostatecznie do wielkiego sukcesu.

Odlot jest przede wszystkim opowieścią o ludziach, ich pasji, przekraczaniu własnych ograniczeń i osiąganiu maksimum możliwości. Zainspirowani wizją stworzoną przez Muska, zrealizowali własne marzenia i ambicje, wyznaczając nowe standardy w dziedzinie lotów kosmicznych.

Źródło: Kompania Mediowa

Książkę można kupić tutaj.

Urodzinowy komiks o Pajączku to idealny prezent dla miłośników tego superbohatera. Jednocześnie jest to historia, która redefiniuje znane motto ze świata Pajączka. Z wielką siłą przychodzi tu nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i nieustanne zawieszenie pomiędzy radością a cierpieniem, próba pogodzenia dwóch jakże odmiennych warstw codzienności czy gotowość na najwyższe poświęcenie. To właśnie dlatego tom należy polecić wszystkim, którzy chcieliby poznać kwintesencję tego, kim Spider-Man de facto jest.

Spider-Man. Historia życia - okładka

Historyczno-szpiegowska trylogia byłego oficera wywiadu Marcina Falińskiego i dziennikarza śledczego Marka Kozubala.

Operacja Rafael: Oficer polskiego wywiadu, major Łodyna, zostaje wysłany do Bagdadu, by zweryfikować informacje na temat potencjalnej lokalizacji Portretu młodzieńca Rafaela Santi. Zaginione arcydzieło, wywiezione z Polski w trakcie II wojny światowej, miało zostać skradzione w 1990 roku przez irackich żołnierzy. Na miejscu bardzo szybko okazuje się, że informator nie żyje, a Łodyna trafia w sam środek wywiadowczej rozgrywki toczącej się na Bliskim Wschodzie.

Operacja Singe: Wenezuela, rok 2013. Oficerowie polskiej Agencji Wywiadu wspólnie z CIA mają zinfiltrować tajemnicze obiekty znajdujące się na Karaibach. Sytuacja komplikuje się, gdy Marcin Łodyna i Magdalena Sierpecka natykają się na wysoko postawionych funkcjonariuszy rosyjskich służb. Amerykanie podejrzewają, że wpływy Rosjan sięgać mogą nawet samej Centrali na Miłobędzkiej.

Operacja Retea: Wiedeń, 2016. Podpułkownik Marcin Łodyna zostaje wysłany do Austrii, by razem z Amerykanami rozpracować potencjalny punkt kontaktowy rosyjskiego wywiadu. Na miejscu odkrywa ślady tajnej operacji, której początki sięgają jeszcze drugiej wojny światowej. Czy to możliwe, żeby nieistniejące od ponad pół wieku NKWD wpływało na losy współczesnej polskiej polityki?

Operacja Rafael - okładka

Książki można kupić tutaj.

Simi Leistner, Stefan Leistner - Pho. Kultowa zupa z Wietnamu

Pozycja dla miłośników gotowania i azjatyckiej kuchni. Simi i Stefan Leistner są podróżnikami i blogerami kulinarnymi. Simi uwielbia fotografię, a Stefan jest zapalonym kucharzem. Podczas swoich podróży po krajach azjatyckich szukają tradycyjnych potraw. Stefan je próbuje, Simi robi zdjęcia. Od 2011 roku relacjonują swoje podróże i prezentują najnowsze przepisy na blogu www.asiastreetfood.com.

Phở to danie lekkie, zdrowe, smaczne – i dlatego idealnie wpasowuje się w aktualne trendy. Ale to nie tylko jedna z najsłynniejszych zup z makaronem, to także prawdopodobnie jedna z najbardziej różnorodnych zup na świecie! Świetnie smakuje zarówno z wołowiną, jak i z kurczakiem, a także w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej. Nic zatem dziwnego, że stała się daniem kultowym. I to nie tylko w Wietnamie. W swym triumfalnym pochodzie przez świat trafiła do modnych barów z zupami od Australii po Stany Zjednoczone. W Polsce również jest już o niej bardzo głośno i dziś nie sposób zliczyć restauracji serwujących phở bò i phở gà. Tę pyszną zupę z makaronem ryżowym można też przygotować w domu, używając kilku prostych składników. Ta książka pokaże ci, jak sprawić, by za każdym razem się udawała.

Źródło: Prószyński i S-ka

Książkę można kupić tutaj.

Tak jak i we wcześniejszych książkach, również i tym razem można liczyć na Jeremy’ego Clatksona, który swoim wyjątkowym poczuciem humoru i niepodrabialnym podejściem do rzeczywistości próbuje naprawiać świat. I to na pełnych obrotach. Tylko nie oczekujcie, że wszystko pójdzie jak po maśle… Z tego zbioru felietonów dowiecie się m.in. czy istnieją słuchawki z redukcją hałasu zdolne wyciszyć Jamesa Maya, czym grozi kąpiel w wannie z ropą naftową, jaki typ obuwia jest odpowiednikiem SUV-a wśród butów, co najbardziej pomaga na kaca, gdzie można obejrzeć obraz Moneta, szorując nosem po płótnie, jaki gatunek zwierząt potrafi przesyłać zdjęcia z Instagrama i o oznacza skrót BYY.

Źródło: Insignis

Książkę można kupić tutaj.