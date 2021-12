Prezentownik naEKRANIE: Plush na Kartę dla młodych

Źródło: Plush

Nie wystarczy kupić nastolatkowi porządnego smartfona, aby w pełni wykorzystał potencjał nowych technologii w erze powszechnej nauki i komunikacji zdalnej. Wydajne podzespoły i duży ekran same z siebie nie pozwolą prowadzić niczym nieograniczonych rozmowy wideo, wejść do mediów społecznościowych czy realizować filmowych pasji z dala od domowej sieci Wi-Fi. Aby okiełznać smartfony, potrzebujemy oferty skrojonej z myślą o aktywnych użytkownikach.

Plush na Kartę dla młodych odpowiada potrzeby młodego pokolenia. To oferta skrojona z myślą o tych, którzy w internecie czują się jak ryba w wodzie i już dawno porzucili przestarzałe metody komunikacji takie jak SMS-y czy klasyczne rozmowy głosowe na rzecz nowoczesnych, znacznie wszechstronniejszych narzędzi.

Obdarowując bliską osobę kartą w ofercie Plush na Kartę nie wiążesz go umową z jednym operatorem na wiele miesięcy. To elastyczna oferta, w której każdy klient samodzielnie decyduje o tym, jak często zasila konto, jak długo będzie z niego korzystał oraz jakie benefity otrzyma ze strony operatora.

Już doładowując konto za 25 zł otrzymujemy pakiet benefitów, za który w standardowym abonamencie często musielibyśmy zapłacić znacznie więcej. W tej cenie przedłużymy ważność konta o 30 dni i będziemy mogli korzystać z nielimitowanych rozmów głosowych oraz SMS-ów. To jednak nie wszystko, gdyż w pakiecie otrzymamy 15 GB transferu, dodatkowe 10 GB transferu do wykorzystania w serwisach YouTube oraz Tik Tok a także możliwość korzystania z serwisów Facebook, WhatsApp, Instagram oraz Messenger bez zużywania transferu.

Plush - bonusy za doładowania

Zwiększając kwotę doładowania do 30 zł powiększymy zaś limit transferu do 15 GB, a wszyscy nowi klienci otrzymają aż 100 GB darmowego transferu do wykorzystania w ciągu pierwszych 30 dni od aktywacji numeru.

W czasach, w których internet pełni rolę hubu społecznościowo-edukacyjnego możliwość swobodnego korzystania z zasobów sieci niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, stanowi jedną z najważniejszych potrzeb młodego pokolenia. Warto pamiętać o tym podczas zakupu pierwszego smartfona dla naszych podopiecznych. Plush na Kartę pozwoli z jednej strony w pełni wykorzystać potencjał współczesnego internetu, z drugiej zaś pozostawi pełną swobodę w zarządzaniu kontem użytkownika.