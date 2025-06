Brad Pitt i Tom Cruise znów razem na ekranie? Fani czekali na to od 1994 roku, ale jest haczyk

Fot. Materiały prasowe

Brad Pitt i Tom Cruise zagrali razem w filmie Wywiad z wampirem z 1994 roku. Wielu widzom spodobała się ich chemia na ekranie, jednak to był ich ostatni wspólny projekt. Pierwszy z aktorów zdradził jednak w rozmowie z E! News, że byłby chętny na kolejny. Jest jednak jeden ważny warunek: żadnych przerażających wyczynów kaskaderskich.

Cóż, nie zamierzam rzucać się z samolotu ani nic w tym guście – powiedział ze śmiechem Brad Pitt, zapytany o kolejną współpracę z Tomem Cruisem. – Więc jestem na tak, jeśli znów zagra w projekcie, którego akcja zostaje na Ziemi.

Taka odpowiedź nie powinna dziwić. Tom Cruise jest znany z tego, że sam wykonuje swoje szalone wyczyny kaskaderskie, między innymi w seriach Mission: Impossible i Top Gun. Na pewno wielu kolegom po fachu trudno byłoby dotrzymać mu kroku.

Jeśli chodzi o Brada Pitta, jego najnowszym projektem jest główna rola w filmie F1, który zadebiutuje w Polsce 27 czerwca 2025 roku. Produkcja opowiada o legendzie wyścigów, która będzie miała zostać mentorem i poprowadzić do zwycięstwa zmagający się z wieloma problemami zespół Formuły 1.

Tom Cruise przekracza granice, Brad Pitt je szanuje

Co ciekawe, Joseph Kosinski i Jerry Bruckheimer są reżyserami F1: Film, a jednocześnie – duetem stojącym za sukcesem Top: Gun Maverick. Twórcy mieli więc szansę współpracować z obojgiem aktorów.

Kosinski skomentował, że planował ponownie połączyć ich na ekranie w filmie Ford v Ferrari, ale się nie udało. Dodał, że inaczej się z nimi pracuje: gdy Tom Cruise ciągle przesuwa swoje granice i chce więcej, co może być przerażające, za to Brad Pitt zna swoje limity i się ich trzyma.

Tom przekracza granice, naprawdę. To mnie przeraża. Brałem udział w wielu częściach Mission: Impossible z nim i to najbardziej stresujące doświadczenie na świecie dla kogoś takiego, kto tak jak ja, buduje samochody i wykonuje z nim wyczyny kaskaderskie. Za to Brad słucha i zna swoje możliwości. Byłby pierwszy, który powiedziałby: „Nie zrobię tego” – powiedział Kosinski w rozmowie z GQ.

