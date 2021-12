Prezentownik naEKRANIE: pudełko strumieniujące Xiaomi Mi Box S

Źródło: Xiaomi

Nie wszystkie odbiorniki telewizyjne, które debiutowały na rynku wiele lat temu, ustępują młodszym rocznikom pod kątem jakości wyświetlania treści. Topowe telewizory, za które niegdyś trzeba było zapłacić kilkanaście tysięcy złotych, nadal mogą zachwycać reprodukcją kolorów, głębią czerni czy poziomem kontrastu. Niestety część z nich jest pozbawiona sprawnie działającego systemu operacyjnego, przez co nie sposób wykorzystać ich do oglądania treści z serwisów VoD. I tu na scenę wkraczają inteligentne pudełka, które tchną nowe życie w telewizory sprzed lat.

Jeśli wśród domowników bądź przyjaciół masz kogoś, kto nie ogląda produkcji VoD na wielkim ekranie tylko dlatego, że nie chce zmieniać wysłużonego telewizora na nowszy model, może warto sprezentować mu pudełko strumieniujące Xiaomi Mi Box S. Choć sprzęt ten ma już kilka lat na karku, nadal świetnie sprawdza się w roli bramy do świata internetowych treści 4K. Przystosowano go do wyświetlania obrazów 4K z częstotliwością 60 klatek na sekundę, a dzięki obsłudze technologii HDR, Dolby Audio oraz DTS-HD zadba o poprawę jakości autiowizualnej strumieniowanych produkcji.

Xiaomi Mi Box S

To nie wszystko, co Mi Box S ma do zaoferowania. Intuicyjny interfejs Andoida ułatwi znalezienie interesujących treści, wsparcie dla Asystenta Google pozwoli korzystać z komend głosowych zaś kompatybilność z technologią Chromecast umożliwi bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych. Mi Box S jawi się jako uniwersalne narzędzie do odtwarzania treści multimedialnych.

I to nie tylko tych odtwarzanych na ekranie domowego komputera. Dzięki niewielkim rozmiarom Mi Box S może sprawdzić się w parze z projektorem albo posłużyć jako przenośny hub multimedialny dla podróżników. Wystarczy podpiąć go do hotelowego telewizora aby zyskać dostęp do ulubionych treści.