Program TV do 19.03. - co oglądać? Deadpool, Blade Runner 2049, nowy sezon Westworld

Epidemia koronawirusa sprawiła, że siedzimy w domu. Jednak to nie znaczy, że mamy się nudzić. W telewizji znajdziemy przecież wiele ciekawych filmów i seriali, które sprawią, że ten czas kwarantanny minie nam na przypomnieniu sobie produkcji, które uwielbiamy lub poznaniu ciekawych, nowych propozycji.

Poniżej przedstawiamy Wam listę interesujących filmów i seriali, które będziecie mogli obejrzeć od dzisiaj tj. 16 marca do 19 marca na ekranach swoich telewizorów.

Program tv - 16.03

Premiera 3. sezonu bardzo popularnego serialu science fiction od HBO. W nowej odsłonie produkcji hosty wydostają się poza park. Wkrótce zaczyna się walka o dominację. Dolores będzie musiała zmierzyć się z tajemniczą postacią graną przez Vincenta Cassela, który nasyła na nią nieoczekiwaną postać. W międzyczasie nasza bohaterka pozna człowieka, który zmieni jej sposób postrzegania ludzi.

W obsadzie między innymi Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson i Aaron Paul.

Emisja: 20:10, HBO

Kultowa już ekranizacja komiksu Marvela o tytułowym Pyskatym Najemniku, Wade'ie Wilsonie, który pewnego dnia odkrywa, że jest chory na raka. Bohater poddany zostaje nielegalnemu eksperymentowi, w wyniku którego nabywa niezwykłych mocy samouzdrawiania. Odtąd staje się znany jako Deadpool i wyposażony w nowe zdolności oraz czarne poczucie humoru wyrusza z misją wymierzenia sprawiedliwości człowiekowi, który niemal zniszczył mu życie.

Obsada: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, Gina Carano i Brianna Hildebrand.

Emisja: 20:05, Polsat

Komedia kryminalna w reżyserii Juliusza Machulskiego. Tytułowy Bruno Volta jest ekspertem w rozwiązywaniu zagadek. Wkrótce poznaje Wiki, dziewczynę, która znalazła w starej kamienicy tajemniczy przedmiot. Volta chce przejąć tę drogocenną rzecz, jednak nie będzie to łatwe...

Obsada: Andrzej Zieliński, Olga Bołądź, Aleksandra Domańska, Katarzyna Herman, Jacek Braciak.

Emisja: 21:00, TVN 7

Adam i Stefan, dwaj młodzi i ambitni przedsiębiorcy, stają przed życiową szansą: włoski partner chce podpisać obiecujący kontrakt, ale bank odmawia kredytu. Nieoczekiwanie pojawia się niewiele starszy Gerard: on znajdzie im właściwego poręczyciela. Zgodnie przystają na jego propozycję, niestety - prowizja, jakiej zażądał, jest zbyt wysoka. Biznesmeni rezygnują z oferty, ale Gerard - nie. Przedstawia Adamowi i Stefanowi rachunek kosztów i żąda jego wyrównania. Tak rodzi się wyimaginowany dług, który rośnie z dnia na dzień. Od tej chwili Gerard nie przestaje nachodzić Adama i Stefana, będzie dręczył, upokarzał, zmuszał do działania wbrew woli. Jak się od niego uwolnić? [Opis dystrybutora]

Obsada: Andrzej Chyra, Jacek Borcuch, Robert Gonera, Joanna Szurmiej.

Emisja: 20:00, Kino Polska

Sequel filmu akcji z 2014 roku, w którym tytułową rolę gra Keanu Reeves. W tej części stary przyjaciel Johna prosi go o pomoc w przejęciu kontroli nad międzynarodową gildią zabójców. W tym celu musi udać się do Rzymu. Nie może odmówić, bo jest związany z przyjacielem ślubami krwi. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem naszego bohatera.

Obsada: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose i Lence Reddick.

Emisja: 21:45, TV Puls

12. odcinek 10. sezonu kultowego już w serialu AMC. W epizodzie Negan pomaga Szeptaczom i Alfie zaatakować Wzgórze.

Obsada: Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan, Christian Serratos oraz Samantha Morton.

Emisja: 22:00, FOX

PROGRAM TV - 17.03

Kontynuacja kultowego filmu Ridleya Scotta. W filmie opowiada historię policjanta LAPD, K, który podczas śledztwa odkrywa spisek mogący zniszczyć istniejący porządek. Trop prowadzi go do uważanego za zaginionego legendarnego łowcy androidów, Ricka Deckarda. Razem postanawiają rozwikłać tajemniczą sprawę.

Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright oraz Jared Leto.

Emisja: 16:55, AXN

Conrad Stonebanks (Mel Gibson) to jeden z największych na świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczalnych - kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana znającego ich na wylot? W realizacji misji wesprze ich kolejna generacja najemników. Nikt nie jest przecież wiecznie młody.

Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger.

Emisja: 20:10, Polsat

Film skupia się na karierze Sir Eltona Johna, zaczynając od momentu, gdy był cudownym dzieckiem w Royal Academy of Music aż do globalnego sukcesu dzięki wpływowej i trwałej współpracy muzycznej z twórcą piosenek, Berniem Taupinem. Produkcja ma łączyć w sobie fakty z życia Eltona Johna z elementami fantastycznymi z jego utworów.

Obsada: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden i Jamie Bell.

Emisja: 21:00, HBO 2

Akcja filmu Stevena Spielberga dzieje się w roku 2045. Ludzie bardziej niż w realnym świecie wolą egzystować w OASIS, wirtualnej rzeczywistości. Twórca OASIS, miliarder Halliday ukrył w swoim dziele wskazówki, których rozwiązanie doprowadzi szczęśliwca do wielkiej fortuny. Wkrótce młody Wade Watts rozwiązuje pierwszą z zagadek. Do gry o majątek włączają się potężni wirtualni gracze, dla których życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia.

Obsada: Tye Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Simon Pegg i Mark Rylance.

Emisja: 22:10, HBO

Ekranizacja komiksu Marvela. Bohaterką filmu jest jest Carol Danvers, oficer sił powietrznych USA, która po tajemniczym wypadku zostaje uratowana i przygarnięta przez kosmiczną rasę Kree. Wkrótce staje się ich jedną z najlepszych wojowniczej. Jednak w czasie pewnej misji ląduje na Ziemi i przypomina sobie swoje poprzednie życie.

Obsada: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law.

Emisja: 17:20, HBO