Program TV na weekend 14-16.05: Infiltracja, Adwokat diabła, Kapitan Marvel

Seriale:

PIĄTEK:

Klangor – sez. 1, odc. 8 (ost.)

21:00

CANAL+ Premium

W niewyjaśnionych okolicznościach znika nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Zdesperowany ojciec rozpoczyna poszukiwania. Próbuje na własną rękę odkryć prawdę. Dramat ten odciska piętno na całej jego rodzinie, potęgując jeszcze kryzys w ich wzajemnych relacjach. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

SOBOTA:

Misja na Marsa – odc. 1

20:00

Tele 5

Serial opowie o pierwszej misji kolonizacyjnej na Marsa. Produkcja skupi się na historii ludzi, którzy zdecydowali się eksplorować przestrzeń kosmiczną, na ich poświęceniu i stojącymi przed nimi wyzwaniach. W The First zobaczymy także działania graczy z prywatnych i publicznych sektorów przemysłu technologicznego oraz to, jak wyglądałaby przyszłość podróży międzyplanetarnych.

NIEDZIELA:

Fargo – sez. 4, odc. 3

22:00

HBO3

Czwarty sezon Fargo opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zdominowały Kansas City na początku lat 50. XX wieku. Dwie mafie reprezentowane przez włoskich imigrantów i Afroamerykanów zawarły nietrwały rozejm, który został przypieczętowany wymianą synami głów rodów. Wzajemna niechęć narasta między syndykatami w wyniku niefortunnych wydarzeń, działań mundurowych i porywczego Gaetano, czyli brata szefa włoskiej mafii.

Recenzja odcinka Fargo

