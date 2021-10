PyrkONline 2021 - co warto zobaczyć na tegorocznej edycji imprezy?

Tomasz Bagiński / źródło: Polskie Radio

PyrkONline – tegoroczna edycja jednego z największych popkulturowych festiwali w Polsce – odbędzie się online i powstaje we współpracy Pyrkonu i Allegro. Na fanów czeka 10 dni wypełnionych rozmowami z ekspertami i twórcami związanymi między innymi z branżą filmową, książkową czy gamingową. Wszystkie materiały będzie można obejrzeć na stronie www.pyrkonline.allegro.pl.

Wielką gratką dla fanów będzie na pewno panel z udziałem Tomka Bagińskiego. To obecnie bardzo rozchwytywany i zapracowany twórca, jednak znalazł czas, aby pogadać o swoich nadchodzących projektach. Pewnie opowie co nieco o 2. sezonie oczekiwanego przez rzeszę fanów serialu Wiedźmin, w którym zagłębimy się w dalszą historię Geralta z Rivii, Yennefer i Ciri. Innym ważnym projektem, nad którym pracuje Bagiński, jest widowisko kinowe Rycerze zodiaku inspirowane kultowym anime. W wypadku tej produkcji twórca zasiadł również na stołku reżysera. Trzecim projektem, o którym na pewno opowie, jest Kierunek: Noc od Netflixa. W tym wypadku Bagiński współpracował z pisarzem Jackiem Dukajem, autorem powieści Starość aksolotla, która stała się inspiracją dla powstania serialu.

W czasie PyrkONline pojawi się również Jacek Dukaj, który nie tylko opowie o pracy nad Kierunek: Noc i swojej obecności na planie, ale też poruszy takie tematy jak algorytmy Google i rozwój sztucznej inteligencji. Jednak nie będzie on jedynym uznanym pisarzem, który swoją rozmową zaszczyci tegoroczne wydarzenie. Fani będą mogli wysłuchać rozmowy z Andrzejem Pilipiukiem, autorem cyklu o Jakubie Wędrowyczu oraz serii Oko Jelenia. Twórca opowie o swoich inspiracjach, które pomagają mu w pisaniu. Z rozmowy z Pilipiukiem dowiemy się między innymi, co Michael Jackson ma wspólnego z targami staroci. Posłuchamy także o przedziwnych, wręcz magicznych przedmiotach, które autor znalazł w czasie swoich inspirujących wędrówek.

Bardzo silną reprezentację ma w tym roku środowisko gier, nie tylko tych wideo. Wielbicieli gamingowych przygód Geralta z Rivii zainteresuje panel pod tytułem Gry jako kontynuacja lub rozwinięcie fabuły książek fantastycznych, na którym zostanie podjęty temat, czy gry na podstawie książek fantastycznych to jeszcze nisza. Natomiast panel zatytułowany Gry na podstawie książek i książki na podstawie gier opowie o roli pisarza w kreacji bohaterów i tym, dlaczego w trakcie pracy nad grami tak ważna jest fabuła.

Jeśli jesteście fanami konsol Nintendo i ich produkcji, to również znajdziecie coś dla siebie. Na wydarzeniu będziecie mogli obejrzeć panel dotyczący serii Mario, historii tego cyklu i powodach jego fenomenu. Natomiast fani gier w wersji niecyfrowej będą mogli sprawdzić panele dotyczące cyfrowych adaptacji gier planszowych czy zobaczyć sesję RPG w klimacie cyberpunkowym, przeprowadzoną w samochodzie Tesla. A jeśli uwielbiacie szachy lub chcielibyście rozpocząć swoją przygodę z tą królewską grą po obejrzeniu serialu Gambit królowej, to czeka na Was spotkanie z arcymistrzem szachowym Mateuszem Bartelem, który podzieli się z Wami dobrymi radami.

Dwa bardzo ciekawe panele czekają na fanów anime. Pierwszy to Boku no Hero Academia – jak amerykańscy są superbohaterowie z Japonii?, w którym przybliżeni zostaną herosi z Kraju Kwitnącej Wiśni. Przy okazji zostanie poruszona kwestia tego, czy japońskich protagonistów można w ogóle nazwać superbohaterami, a także tego, jak bardzo zachodni są wojownicy z tego azjatyckiego kraju. Drugi panel został zatytułowany Animezacja Zachodu, czyli Twoja ulubione gry i filmy będą teraz anime. Prelegenci zastanowią się, czy takie produkcje jak Wiedźmin: Zmora Wilka czy Gwiezdne Wojny: Wizje to początek nowego trendu w popkulturze. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy ten trend nie odstraszy wielbicieli anime prosto z Azji.

Ponadto na fanów czeka panel prowadzony przez (znanego z youtubowego kanału Polimaty) Radka Kotarskiego, który opowie o tym, jak fantastyka może wpływać na kreatywność, i przedstawi wynalazki inspirowane literaturą sci fi. Dla wielbicieli seriali PyrkONline ma wykład dotyczący interaktywnego storytellingu, który mogliśmy zobaczyć choćby w produkcji Black Mirror: Bandersnatch, w którym decydowaliśmy o dalszym przebiegu historii. Fani Wiedźmina otrzymają jeszcze jedną ciekawą rozmowę. To wywiad z Davidem Frenchem, tłumaczem powieści z serii na język angielski (uprzedzam pytania w komentarzach - tak, to on odpowiada za powstanie słowa The Witcher). Natomiast osoby kochające komiksy mogą wziąć udział w panelu z Tomaszem Kołodziejczakiem, scenarzystą pierwszego komiksu o Batmanie autorstwa Polaków. Twórca opowie o tym wyjątkowym projekcie.

W czasie PyrkONline 2021 Allegro zapewniło fanom, że będzie można zakupić produkty z kategorii książki, gry, komiksy i gadżety w specjalnych cenach. Allegro Lokalnie zaoferuje uczestnikom wydarzenia wyjątkową promocję w postaci 20 monet, dzięki którym będzie można obniżyć swoje kolejne zakupy w serwisie o 20 zł. Wystarczy tylko: podarować drugie życie książkom, grom czy innym gadżetom związanym z popkulturą, wystawiając je na Allegro Lokalnie, następnie zrobić zakupy na Allegro.pl za minimum 80 zł w kategoriach objętych promocją. W czasie wydarzenia będzie można zaangażować się w zbiórkę charytatywną, wspierającą Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Będzie ona dostępna pod tym linkiem.