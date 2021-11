QUIZ: Jak dobrze znasz seriale Comedy Central?

Źródło: Materiały prasowe

Stacja Comedy Central obchodzi swoje 15. urodziny! Kanał oferuje widzom popularne serie komediowe – zarówno amerykańskie produkcje, jak i polskie projekty. Na antenie Comedy Central możemy zobaczyć choćby dwa kultowe seriale: Teoria wielkiego podrywu i Przyjaciele. Produkcje te zgromadziły całą masę nagród, zyskały rzeszę fanów na całym świecie i stały się prawdziwymi ikonami popkultury. Comedy Central emituje ich wszystkie sezony.

Stacja umożliwia nam też obejrzenie następujących produkcji: Mamuśka, Po sąsiedzku, Włatcy móch, Blok Ekipa, Młody Sheldon, Mike i Molly czy Miasteczko South Park.

Przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat wspomnianych programów emitowanych na kanale Comedy Central. Czeka na Was 20 pytań, które znajdziecie poniżej. A teraz do dzieła!