Samsung Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G to krok w stronę zrewidowania branży mobilnej

Źródło: naEKRANIE

Lada moment smartfony Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G trafią do powszechnej dystrybucji. I choć nie wyglądają na rewolucjonistów, a z technologicznego punkt widzenia jedynie udoskonalają to, czym Z Fold 2 oraz Z Flip2 wyróżniały się na tle konkurencji, rewolucję mają we krwi. Samsung postawił przed nimi nie lada wyzwanie – mają udowodnić, że przez lata wykorzystywaliśmy tylko niewielką część potencjału smartfonów.

Z Fold3 oraz Z Flip3 w zmyślny sposób łączą innowacyjne rozwiązania z przeszłości z nowoczesną technologią. Same składane telefony nie są bowiem żadnym rynkowym novum, pojawiły się na rynku już w pierwszej dekadzie XXI. wieku. Szturmem wbiły się do popkultury i zawładnęły sercami milionów użytkowników. I kto wie, gdyby nie pojawienie się smartfonów, być może nadal wyznaczałyby rynkowe trendy użyteczności i wszechstronności.

Upowszechnienie się ekranów dotykowych zmieniło zasady gry. Nagle okazało się, że nasz telefon może służyć już nie tylko do komunikacji i odpalania bardzo prostych aplikacji. Koncept kieszonkowego komunikatora ewoluował, komórka przeistoczyła się w centrum zarządzania naszym życiem prywatnym i zawodowym.

Kiedy ta ewolucja nabrała rozpędu, jasne stało się, że składane telefony muszą zniknąć. Zainteresowanie telefonami z fizyczną klawiaturą numeryczną sukcesywnie spadło, a pierwsze smartfony z pełnowymiarową klawiaturą QWERTY były zbyt toporne, aby napędzić nową, mobilną rewolucję. Odsunęliśmy telefony z klapką w kąt, ale nigdy nie przestały nas fascynować swoją poręcznością. I tu na scenę wkraczają Samsung Galaxy Z Fold 3 5G oraz Galaxy Z Flip 3 5G, które oferują zupełnie nową jakość doświadczeń.

Stara miłość w nowych szatach

Poprzednie generacje foldów z logo Samsung jawiły się jako futurystyczne projekty koncepcyjne. Ale już nowi przedstawiciele tych linii produktowych w pełni zasługują na miano pierwszoligowych rewolucjonistów. Scalają koncepcję nowoczesnych, poręcznych foldów z wymaganiami, jakie stawiamy smartfonom z półki premium. To wytrzymałe sprzęty zamknięte w obudowie wykonanej z opatentowanego stopu Armor Aluminium, których ekrany ochrania szkło Corning Gorilla Glass Victus o zwiększonej odporności na uszkodzenia.

Źródło: naEKRANIE

W najnowszych modelach foldów przeprojektowano także podstawowe elementy konstrukcyjne, aby ochronić je przed zgubnymi skutkami przypadkowego zalania. Galaxy Z Fold3 5G oraz Z Flip3 5G jako pierwsze foldy otrzymały certyfikat IPX8, który zabezpiecza je przed działaniem wody i sprawia, że jest to najbardziej wytrzymała konstrukcja spośród dotychczasowych foldów Galaxy. Wytrzymała konstrukcja to dowód na to, że urządzenia w pełni zasługują na miano smartfonowych rewolucjonistów.

Ale prawdziwa rewolucja kryje się w rzeczywistych możliwościach tych sprzętów

Otwórz się na innowacje

Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz Z Flip3 5G mają jeden wspólny cel – wypromować nowy sposób konsumpcji treści. Odświeżają spojrzenie na rynkowo ugruntowane metody komunikacji. Udowadniają, że nasze ulubione aplikacje mogą działać jeszcze lepiej, jeśli tylko odpalimy je na foldach.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G to coś więcej niż prosta hybryda smartfonu i tabletu. Symbioza dużego i małego ekranu w przypadku tego sprzętu zaszła naprawdę daleko. Kiedy korzystasz z mniejszego, zewnętrznego ekranu np. do wyszukania interesującego cię miejsca na mapie, po rozłożeniu ekranu aplikacja rozciągnie się na całą jego powierzchnię, zamieniając go w niezwykle poręczną, cyfrową mapę. Ale ciągłość ekranu zostaje zachowana w obie strony – w najnowszej wersji Folda możliwe jest także zminimalizowanie widoku pełnoekranowego na mały wyświetlacz. Aplikacje płynnie rozciągają się i kurczą wraz z zamykaniem urządzenia, dzięki czemu możemy konsumować treści w taki sposób, jaki jest dla nas aktualnie najwygodniejszy.

Warto także zauważyć, że w końcu udało się okiełznać nietypowy duży wyświetlacz. Teraz popularne aplikacje są w stanie w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia, rozciągając się na szerokość całego ekranu. A skoro o wyświetlaczu mowa, to trzeba wspomnieć o jednej z najważniejszych innowacji czyli o UDC – aparacie ukrytym pod powierzchnią wyświetlacza. Z Galaxy Z Fold3 5G usunięto charakterystyczne wcięcie w ekranie skrywające obiektyw do robienia selfie. Obiektyw umiejscowiono pod panelem AMOLED o niskim zagęszczeniu pikseli, który podczas wykonywania zdjęć przepuszcza wystarczającą ilość światła, aby zrobić dobrze naświetloną fotografię, a podczas korzystania z innych funkcji – generuje obraz, zasłaniając obiektyw.

Źródło: naEKRANIE

Nowe spojrzenie na konsumpcję treści zapewnia także tryb Flex, który w inteligentny sposób rozdziela aplikację na dwie części głównego ekranu. Przypomina to korzystanie z komputera podpiętego do dwóch monitorów – na jednym możemy wyświetlić np. podgląd przechwytywanego obrazu, a na drugim narzędzia do kontroli ujęcia. Flex sprawdzi się również w parze z YouTubem – w górnej części wyświetlacza odpalimy film, a na dolnej będziemy mogli przeglądać komentarze oraz powiązane materiały. Zupełnie tak, jakbyśmy korzystali z aplikacji pecetowej, ale w znacznie bardziej kompaktowej odsłonie.

Miłośnicy oglądania filmów w biegu docenią także to, że podczas korzystania z Galaxy Z Folda3 5G nie będą musieli korzystać z żadnych zewnętrznych podstawek. Smartfon można zgiąć w pół i odpalić ulubione produkcje albo na dużym, zagiętym ekranie, albo postawić go do góry nogami i skorzystać z mniejszego, panoramicznego wyświetlacza.

Źródło: naEKRANIE

Innowacyjna metamorfoza stanowi także kwintesencję mniejszego folia - Galaxy Z Flip3 5G, który może okazać się czarnym koniem w wyścigu o upowszechnienie smartfonów typu fold. To w tym urządzeniu doszło bowiem do zmian o prawdziwie rewolucyjnym charakterze. Niewielki dodatkowy wyświetlacz na obudowie zastąpiono sporym 1,9-calowym panelem, który sprawdzi się do czegoś więcej niż tylko podglądania godziny i połączeń przychodzących. Wykorzystamy go w roli ekranu pomocniczego do selfie czy obsługi multimediów. Po odpaleniu Spotify czy YouTube Music będziemy mogli zamknąć smartfon i kontrolować muzykę za pomocą tego podręczne wyświetlacza.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G wnosi powiew świeżości do światastartfonów i zarazem całkiem nową jakość i technologię godną flagowca. Po złożeniu bez problemu zmieścimy go nawet w najwęższej kieszeni, a po rozłożeniu naszym oczom ukaże się panoramiczny wyświetlacz wprost stworzony do oglądania filmów. Z Galaxy Flip3 5G w pełni zasłuży na miano kieszonkowego kina domowego, a stereofoniczny system audio kompatybilny z technologią Dolby ATMOS może zachęcić wielu odbiorców do wykorzystania go w roli przenośnego odtwarzacza filmów.

Źródło: Samsung

Ten model również jest przystosowany do współpracy z trybem Flex i wydaje się, że poradzi sobie z nim jeszcze lepiej niż jego starszy brat. Odegnij ekran do połowy, ustaw Z Flipa 3 przed sobą, odpal komunikator wideo i poczuj się tak, jak bohater Jetsonów korzystający z kompaktowego systemu łączności. Albo wykorzystaj tak przygotowany smartfon do zrobienia perfekcyjnego selfie bez korzystania z zewnętrznego statywu.

Innowacyjny charakter Galaxy Z Flipa 3 podkreśla także jego cena. Choć mamy tu do czynienia ze smartfonem z górnej półki o nietypowej formie, zapłacimy za niego tyle, ile za tegoroczne flagowe modele. Tym samym Samsung Galaxy Z Flip3 5G nie wyskakuje poza szereg i kosztuje dokładnie tyle, ile klasyczne smartfony Galaxy.

Więcej możliwości w nowatorskiej formie

Smartfony Galaxy Z Fold3 5G wraz Z Flip3 5G to pierwsze urządzenia typu fold, które możemy nazwać pełnoprawnymi następcami klasycznych, jednoekranowych smartfonów. Wzmocnione obudowy stawiają je w kategorii urządzeń klasy premium, a pełnoekranowe doświadczenia zapewniane przez Z Fold3 5G pogłębiane są przez aparat ukryty pod wyświetlaczem. Z Flip3 5G przeszedł poważną metamorfozę, abyśmy mogli wykorzystać pełnię możliwości, jakie daje rozkładany ekran. A wszystko to spina tryb Flex oraz ulepszony system zarządzania aplikacjami na elastycznych ekranach.

I jeśli w przyszłości historycy technologii będą głowić się nad wyznaczeniem początku ery smartfonów typu fold, to z dużym prawdopodobieństwem mogą postawić na konferencję Samsung Galaxy Unpacked 2021 i premierę Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G.