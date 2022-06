Ile razy trzeba otworzyć i zamknąć Samsunga Z Flip 3, żeby go zepsuć?

Źródło: Samsung

Popularny youtuber technologiczny Kuba Klawiter, znany też jako Klawiatur, na swoim anglojęzycznym kanale youtube’owym Mrkeybrd zorganizował akcję ręcznego otwierania i zamykania smartfona koreańskiego producenta.

Początkowo Kuba Klawiter chciał powtórzyć test na maszynie podobnej do tych używanych w laboratoriach przez producentów smartfonów. Ba, nawet zbudowano mu taką w Chinach na indywidualne zamówienie. Ale patrząc na to, jak maszyna beznamiętnie składa i rozkłada telefon w sterylnych warunkach, doszedł do wniosku, że ludzie robią to przecież zupełnie inaczej. Tak powstał pomysł zrobienia live’a 24/7, podczas którego przez dwie godziny ktoś będzie rozkładał i składał nowego, świeżo wyjętego z pudełka Flipa 3, a po dwóch godzinach zostanie zastąpiony przez kolejnego ochotnika i tak dalej, i dalej, aż do zepsucia smartfona. Po drodze było świętowanie kamieni milowych, obsypanie smartfona kurzem i kocimi kłakami z worka do odkurzacza, a także wyprawa na „plażę” i zgrzytanie piaskiem w zawiasie telefonu. Trwało to wszystko blisko tydzień, aż w końcu smartfon przestał się zamykać i do końca otwierać, co zakończyło test, ale nie zakończyło znęcania się nad biednym Flipiem 3...

Co imponujące, Flip 3 wytrzymał ponad 418 tysięcy operacji otwórz/zamknij, czyli ponad dwa razy więcej niż gwarantuje Samsung. Zakładając, że otwieramy i zamykamy smartfon 10 razy na godzinę przez 16 godzin na dobę, co daje 160 razy dziennie i 58 400 razy rocznie, to Flip 3 wytrzymałby ponad 7 lat takiego bardzo intensywnego użytkowania. Dwieście tysięcy obiecywane przez Samsunga, to już tylko ponad trzy lata takiego traktowania urządzenia, ale nie powinno to spędzać snu z oczu użytkownikom Flipa 3, który na rynku jest przecież od niecałego roku. Zwłaszcza jeżeli obchodzą się z nim nieco delikatniej, niż podczas takiego testu wytrzymałościowego.