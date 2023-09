Serialowe rebooty i kontynuacje po latach - ranking. Cobra Kai, Walker i wiele innych

fot. materiały prasowe

W amerykańskiej telewizji i na platformach streamingowych wciąż króluje moda na to, by powracać do znanych i popularnych tytułów. Czy to w formie rebootów, czy kontynuacji historii po latach. Swego czasu, gdy nieoczekiwanie przygotowano sequel serialu Z Archiwum X, nikt nie spodziewał się, że powstanie tego tak dużo. Decyzja o tym, by iść tą drogą jest podyktowana prostymi pobudkami: widzowie lubią to, co znają, więc odświeżanie w postaci rebootu czy wskrzeszenia produkcji po latach to z założenia coś, na czym łatwo jest zarobić.

Walker: Strażnik Teksasu to jeden z takich przypadków rebootu, który osiągnął spory sukces. Produkcja jest oparta na kultowym Strażniku Teksasu z legendarnym Chuckiem Norrisem. Twórcy jednak podeszli nietuzinkowo do adaptacji, bo nie dostarczyli widzom zwykłej kopii oryginału. W tym przypadku mamy reboot, który zasadniczo pod każdym względem różni się od poprzednika, bo showrunnerzy poszli w zupełnie innym kierunku. Choć niektórzy fani odbili się na początku od tej wizji, która ma niewiele wspólnego z pierwowzorem, to z czasem Walker: Strażnik Teksasu nabrał charakteru i zebrał sporą grupę odbiorców. Sukces Walkera: Strażnika Teksasu doprowadził do powstania trzech sezonów, a czwarty został zamówiony i jest w planach.

To przede wszystkim też przykład tego, że bycie Strażnikiem Teksasu może być czymś więcej, niż tylko akcyjniakiem o twardzielu kopiącym z półobrotu. Wątki rozpisane na te sezony pokazały wiele rozbudowanych historii obyczajowych, w których skupiano się nie tylko na sprawach kryminalnych oraz zagrożeniach dla rodziny Walkerów. Z czasem okazało się to zaskakująco przyjemną rozrywką, która w niezobowiązujący sposób wciąga i angażuje. Fani tego typu seriali mogą oglądać Walkera: Strażnika Teksasu na antenie AXN od 5 września o 21:05.

Rebooty i kontynuacje - ranking

Patrząc na to, jak wiele powstało rebootów i kontynuacji, warto sprawdzić, jak krytycy oceniali dane projekty. Rzućcie zatem okiem na naszą galerię, która przedstawia pokaźny ranking portalu Rotten Tomatoes. Jesteście zaskoczeni wynikiem?