Smarfony z HMS nabierają rumieńców. Huawei chce wyróżnić się w branży mobilnej

Źródło: Huawei

Kiedy na rynku debiutowały pierwsze smartfony Huawei bazujące na platformie HMS, wielu postrzegało je w kategorii interesującego eksperymentu. Były novum o nieugruntowanym statusie, projektem z potencjałem, który dopiero rozpoczynał podróż ku ogólnoświatowej ekspansji. W 2019 roku HMS walczył z typowymi wyzwaniami wieku młodzieńczego: musiał wypracować sobie pozycję na dobrze ukształtowanym rynku mobilnym, przyciągnąć twórców innowacyjnych aplikacji oraz przekonać do siebie klientów bogatą ofertą usług.

Dziś ten pierwszy etap HMS ma już za sobą. Platforma weszła w fazę dojrzałego rozwoju i chce udowodnić nam, że zasługuje na miano pełnoprawnego gracza mobilnego.

AppGallery – tu wszystko się zaczęło

Gdybyśmy mieli szukać praźródeł platformy Huawei Mobile Services, śledztwo zaprowadziłoby nas do usługi AppGallery. Choć sklep z aplikacjami od Huawei dostępny był już na urządzeniach z Androidem, dopiero na autorskim systemie miał szansę rozwinąć skrzydła. AppGallery stanowi bowiem oficjalne źródło oprogramowania instalowanego na smartfonach z HMS, dlatego potencjał całej platformy jest bezpośrednio związany z możliwościami tej usługi.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że pierwsza odsłona AppGallery pojawiła się na rodzimym rynku już w 2011 roku, jednak dopiero od 2018 roku była preinstalowana na smartfonach Huawei, dzięki czemu trafiła do klientów z Zachodu. Kiedy rok później zadebiutowały smartfony z HMS na pokładzie, polska wersja sklepu wciąż była we wczesnej fazie wzrostowej i oferowała dostęp do wąskiej grupy najpopularniejszych aplikacji. A w obecnej odsłonie jest w pełni gotowa na podbój rynku mobilnego.

Przez ostatnie dwa lata pozycja AppGallery znacząco się umocniła, gdyż programiści dostrzegli potencjał tej młodej platformy i postanowili partycypować w jej rozwoju. Do sklepu Huawei trafiły aplikacje bankowe współpracujące z systemem płatności BLIK, aplikacje VoD pokroju Ipli i Playera, a także szereg usług ułatwiających funkcjonowanie w erze powszechnej nauki i edukacji zdalnej. W AppGallery znajdziemy m.in. Pyszne.pl do zamawiania jedzenia czy aplikację Allegro ułatwiającą robienie zakupów online.

Źródło: Huawei

Katalog dostępnych programów nieustannie się rozrasta, dzięki czemu z każdym kolejnym miesiącem potencjał zarówno AppGallery, jak i całego ekosystemu HMS, sukcesywnie wzrasta. Korporacja przygotowała także szereg rozwiązań uprzyjemniających korzystanie ze swojego sklepu, których na próżno szukać wśród klasycznych sklepów mobilnych.

Jedną z ciekawszych funkcji wdrożonych do tej usługi jest ścisła współpraca z platformą Petal umożliwiającą pobieranie aplikacji z alternatywnych źródeł. Dzięki temu nawet jeśli jakiegoś oprogramowania nie ma w zasobach AppGallery, usługa przeszuka zewnętrzne repozytoria oraz strony producentów, aby umożliwić nam pobranie pożądanej aplikacji.

Część usług funkcjonuje także w formie webowej, dzięki czemu z poziomu AppGallery przypiszemy je do skrótu ekranowego i odpalimy tak, jak klasyczne aplikacje. Choć uruchomią się za pośrednictwem przeglądarki, na pierwszy rzut oka będą wyglądać dokładnie tak, jak ich mobilne wersje. A jeśli interesujące nas oprogramowanie nie funkcjonuje jeszcze w żadnej formie w sklepie Huawei – możemy zapisać je na listę życzeń. Kiedy tylko pojawi się w ofercie AppGallery, nasz telefon automatycznie je zainstaluje.

Wisienką na torcie są zaś regularnie udostępniane oferty promocyjne, w ramach których zgarniemy tańsze abonamenty do usług subskrypcyjnych czy darmowe środki do wykorzystania w ramach mikrotransakcji w popularnych grach.

HMS – sieć usług połączonych

Platforma HMS to jednak znacznie więcej niż tylko autorski sklep z aplikacjami. To cały ekosystem składający się z wielu współpracujących ze sobą modułów, które mają zapewnić odbiorcy pełen pakiet korzyści. Inżynierowie Huawei zadbali o to, aby ich system oferował odbiorcy wszystko to, co zadecydowało o spektakularnym sukcesie branży smartfonowej. Wśród dziesiątek autorskich modułów warto wspomnieć o tych kilku najważniejszych, które kształtują tożsamość całej platformy.

Z myślą o ułatwieniu wymiany najpotrzebniejszych plików oraz danych powstała Chmura Huawei, prywatna przestrzeń magazynowa. To w niej przechowamy dane kontaktowe do naszych znajomych, zdjęcia czy kopie zapasowe aplikacji. Dzięki Chmurze będziemy mieli do nich dostęp na wszystkich urządzeniach od Huawei, a także za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Źródło: Huawei

Programiści zadbali ponadto o automatyzację naszego życia za pośrednictwem usługi Huawei Assistant. To zestaw z pozoru prostych narzędzi, które dbają o to, abyśmy nie tracili czasu na wykonywanie powtarzalnych, rutynowych czynności. Assistant. Funkcja Newsfeed pobierze spersonalizowane informacje od największych agencji prasowych i dystrybutorów treści, dzięki czemu zawsze będziemy wiedzieli, co dzieje się w interesujących nas branżach. Karty SmartCare wyświetlą na stronie głównej sugerowane aplikacje do odpalenia np. usługę Sport z relacją z meczu naszej ulubionej drużyny. Z kolei Instant Access zaprezentuje najczęściej uruchamiane aplikacje.

W tym miejscu warto wspomnieć także o zintegrowanym narzędziu do wyszukiwania treści Petal Search. Oprogramowanie przeczesze zasoby sieci w poszukiwaniu interesujących nas informacji, produktów, usług czy obrazów, dbając przy okazji o nasze bezpieczeństwo. Pozwoli działać w trybie incognito czy filtrować niepożądane treści, a dane wyszukiwania przechowa na lokalnych serwerach, aby zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem.

Źródło: Huawei

Te wszystkie funkcje spina zaś ID Huawei, zindywidualizowane konto do zarządzania systemem oraz naszym kontem Huawei. To za jego pośrednictwem zalogujemy się do AppGallery oraz zautoryzujemy tożsamość m.in. na potrzeby realizacji płatności mobilnych.

HMS na tle konkurencji wciąż jawi się jako świeży system, nie przypomina jednak eksperymentalnego oprogramowania sprzed dwóch lat. Zasoby AppGallery sukcesywnie rozrastają się o nowe aplikacje, a użytkownicy smartfonów z HMS mogą realizować płatności mobilne, zamawiać jedzenie oraz taksówki, grać w popularne tytuły czy korzystać z serwisów VoD. Czyli robić to wszystko, za co pokochaliśmy współczesne smartfony.