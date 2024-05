Smartfon na prezent dla dziecka i nastolatka – co warto wiedzieć przed zakupem?

fot. Shutterstock

Smartfon jest wymarzonym prezentem przez dzieci i młodzież, które powszechnie korzystają z najnowszych technologii w komunikacji z rówieśnikami, rozrywce, a także edukacji. Pozwala też rodzicom na bycie w stałym kontakcie z dzieckiem, a także na bezinwazyjne sprawdzanie tego, gdzie aktualnie pociecha się znajduje. Przy wyborze smartfona dla dziecka lub nastolatka warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.

Najważniejsze cechy i przydatne wskazówki

Smartfon powinien mieć wydajny procesor. Nie zaszkodzi też na pewno sporo pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej na dane, czyli zdjęcia, filmiki oraz aplikacje.

Młodzi ludzie uwielbiają robić zdjęcia i nagrywać filmy, dlatego warto zainwestować w model z dobrym aparatem.

Wybierając smartfon, warto wziąć pod uwagę zainteresowania jego przyszłego użytkownika. Miłośnicy gier mogą potrzebować modelu z mocniejszym procesorem i większą pojemnością pamięci RAM. Z kolei osoby lubiące robić zdjęcia i kręcić filmiki będą potrzebowały więcej pamięci wewnętrznej.

Młodzi ludzie często używają swoich telefonów do różnych zadań przez cały dzień, dlatego ważne jest, aby bateria trzymała jak najdłużej. Dodatkowym atutem będzie szybkie ładowanie, które pozwoli doładować baterię np. podczas przerwy pomiędzy lekcjami.

Nastolatki i młodsze dzieci zazwyczaj nie są specjalnie troskliwymi użytkownikami, dlatego dobrze jeśli urządzenie jest wytrzymałe i odporne np. na wodę czy kurz i piasek. Opłaci się też inwestycja w pokrowiec i dodatkową folię ochronną na ekran, co powinno zabezpieczyć aparat przed nieuchronnymi upadkami.

Warto też kupić telefon, który będzie wspierany przez producenta przez kilka kolejnych lat w postaci aktualizacji oprogramowania systemowego i zabezpieczeń.

Trzeba też rozważyć kontrolę tego, jakie aplikacje ściąga dziecko oraz ile czasu spędza, używając smartfona. Można to zrobić za pomocą haseł i aplikacji np. ochrona Internetu i Tożsamości, wystarczy poświęcić na to chwilę, a będziemy mieć pewność, że pociecha nie stanie się ofiarą hazardu w grach oferujących loot boxy i nie uzależni się od mediów społecznościowych.

Ceny smartfonów są bardzo zróżnicowane. Warto określić budżet, jaki chcemy przeznaczyć na ten zakup, a następnie wybrać model oferujący najlepszy stosunek ceny do jakości. Można zainwestować w model z wyższej półki, ale może się okazać, że jego możliwości nie zostaną wykorzystane albo – co gorsza – szybko ulegnie uszkodzeniu.

fot. Shutterstock

Abonament lub prepaid

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego smartfona, warto wybrać abonament z dużym pakietem danych. Dzięki temu nauka poprzez aplikacje edukacyjne czy oglądanie filmów poza domem będzie przyjemnością bez obaw o przedwczesne wyczerpanie pakietu danych. Plus oferuje atrakcyjne abonamenty, które spełnią te oczekiwania.

Rodziny z kilkorgiem dzieci mogą skorzystać z ofert 2 w 1 lub 3 w 1 w Plusie, które pozwalają dzielić duży pakiet internetu w korzystnej cenie.

Decydując się na abonament w Plusie, można otrzymać nawet pół roku darmowego dostępu do pakietu All In Streaming, w którym klienci znajdą różnorodne filmy i seriale oferowane przez Disney+, HBO MAX oraz Polsat Box Go Plus.

Jeśli jednak nie chcesz podpisywać umowy, oferta na kartę w Plush może być dobrym rozwiązaniem. Po włączeniu pakietu za minimum 30 zł, oprócz rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu oraz paczki GB w zależności od ceny pakietu, doładowanie konta daje dodatkowe gigabajty na YouTube i TikToka, a korzystanie z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsApp nie zużywa pakietu danych.

Proponowane smartfony dla dzieci i młodzieży dostępne w Plusie

W ofercie Plusa znajduje się szeroki wybór smartfonów w atrakcyjnych cenach, idealnych na prezent dla dzieci i młodzieży. Poniżej prezentujemy trzy rekomendowane modele, które z pewnością spełnią oczekiwania młodych i nieco starszych użytkowników:

Ten model to idealny wybór na pierwszy smartfon dla najmłodszych. Oferuje dostęp do szybkiej sieci 5G w przystępnej cenie. Napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 695 5G, który zapewnia płynne działanie aplikacji i gier. Smartfon wyposażony jest w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje komfortowe użytkowanie. Zestaw aparatów (główny 50 MP oraz 8 MP i 2 MP) pozwala na robienie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości. Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu.

fot. Motorola

Ten smartfon wyróżnia się eleganckim designem, bogatym wyposażeniem i dużym ekranem, będzie więc świetnym prezentem dla nastolatka. Wyposażony jest w wydajny procesor MediaTek Helio G99, który doskonale radzi sobie z wymagającymi zadaniami. Duży 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewnia płynny obraz i żywe kolory. Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat fotograficzny (108 MP oraz 2 MP i 2 MP), który pozwala na robienie zdjęć i filmów w każdych warunkach oświetleniowych. Pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68W gwarantuje długi czas pracy.

fot. materiały prasowe

Ten smartfon to propozycja od renomowanej marki Samsung, która słynie z produkcji wysokiej jakości urządzeń mobilnych. Wyposażony jest w wydajny procesor Exynos 1380, który zapewnia dostęp do sieci 5G. Ma 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości FHD+ i płynną częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz wysoką jasnością 1000 nitów. Smartfon wyposażony jest w aparat fotograficzny (główny 50 MP, ultraszerokokątny 8 MP, makro 5 MP), który pozwala na robienie zdjęć i filmów w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus+ oraz spełnia normę IP67, czyli jest odporny między innymi na zachlapanie, a nawet zanurzenie w wodzie. Pojemna bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25W gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu. Smartfon dostępny jest w czterech kolorach: klasycznym czarnym i trzech efektownych: błękitnym, fioletowym i złotym.

fot. Samsung

Usługi dodatkowe w Plusie

Plus oferuje także swoim klientom dodatkowe usługi i możliwości, które niewątpliwe będą przydatne i ułatwią nieco życie.

Gdzie jest bliski?

Usługa lokalizacyjna, która pomoże rodzicom w śledzeniu, gdzie znajduje się telefon – a tym samym dziecko. Może też ułatwić odzyskanie zagubionego urządzenia.

Ochrona Internetu i Tożsamości

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo cyfrowe jest kluczowe, zwłaszcza dla młodych ludzi. Ta usługa pomoże zabezpieczyć dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo w sieci.

Wygodne finansowanie

Plus oferuje możliwość zakupu telefonu w programie Wakacje od rat, czyli rozpoczęcia spłaty rat dopiero po pół roku, co może być korzystne w okresach wzmożonych wydatków, jak okres przed i w trakcie wakacji. Promocja dotyczy wybranych modeli, a dokładna lista sprzętów dostępna jest na stronie operatora.

Podsumowanie

Wybór smartfona dla dziecka lub nastolatka powinien uwzględniać zarówno potrzeby użytkownika, jak i nasze możliwości finansowe. Rozważając powyższe opcje, możesz znaleźć urządzenie, które będzie nie tylko pomocne w edukacji, ale stanie się również źródłem rozrywki oraz stałego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Warto również zastanowić się nad dodatkowymi usługami, które mogą zwiększyć funkcjonalność smartfona.

