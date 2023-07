Star Trek: Strange New Worlds. Anson Mount i Rebecca Romijn o pracy nad serialem [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Na platformie SkyShowtime możecie już oglądać 2 sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds. Główne role w tej produkcji grają Anson Mount i Rebecca Romijn. Spotkaliśmy się z nimi wirtualnie by porozmawiać o tym jak zareagowali, że ich przygoda z franczyzą Star Trek nie skończy się na Star Trek: Discovery, o tym jak wyglądał crossoverze z produkcją Star Trek: Lower Decks oraz tym co zobaczymy w nowym sezonie.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu z aktorami:

Star Trek: Strange New Worlds - 2. sezonu

2. sezon Star Trek: Strange New Worlds w końcu też pojawiają się Klingoni, którzy wyglądają tak, jak fani Star Treka oczekują, a nie jak te wersje ze Star Trek: Discovery. Mamy też pierwsze sceny z crossoveru z serialem animowanym Star Trek: Lower Decks. Duet bohaterów zadebiutuje w wersji aktorskiej i grają ich ci sami aktorzy, którzy podkładają im głos w animacji.

Bohaterami serialu są kapitan Pike (Anson Mount), Numer Jeden (Rebecca Romijn), Spock (Ethan Peck), Christine Chapel (Jess Bush), La’an Noonien-Singh (Christina Chong), Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), Erica Ortegas (Melissa Navia) oraz dr M’Benga (Babs Olusanmokun).