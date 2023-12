Świąteczny prezentownik naEKRANIE: Propozycje wydawnictwa Mięta

Mięta

Tak dużo książek, tak wiele dobra, tak mało czasu do świąt! Jak więc wybrać idealny książkowy prezent dla mamy, taty, babci, dziadka, dziecka, cioci, wujka i w końcu dla siebie? Z pomocą przychodzi Wydawnictwo Mięta ze swoją wszechstronną ofertą oraz 40% rabatem dla czytelników. A promocja trwa aż do Wigilii! Oto lista wybranych tytułów, które znajdziecie w ofercie.

To opowieść pełna realizmu, duchów, przeczuć i szeptów niesionych wiatrem. Historia o miłości, o walce ze słabościami i o tajemniczych obrazach malowanych ręką dziecka. A wszystko na tle przyrody, gdzie królują potężne sztormy, widowiskowe zorze polarne i biały śnieg.

Zoja rozpoczyna swoje życie od nowa. Przeprowadza się z synkiem do Norwegii, gdzie razem z babcią na skalistych Lofotach wynajmuje domki turystom spragnionym aury baśniowych fiordów. Poznany wkrótce Norweg, za którym kroczy cień trudnych doświadczeń, znowu obudzi w Zoi kobietę. Tymczasem niezapowiedziany gość sprowadza na jej dom kłopoty, a świat legend tego regionu będzie mieć zaskakujący wpływ na jej niezwykle uzdolnione dziecko.

Czy każdy rodzic dobrze zna swoje dziecko? Czy osoba, którą darzymy uczuciem, zawsze mówi prawdę?

Autor zaprasza czytelników do ekskluzywnego hotelu, powoli odkrywa tajemniczą przeszłość bohaterów i opisuje przyjęcie, podczas którego wszystko zaczęło iść nie tak, jak powinno. W tej odkrywanej przez autora po kawałku opowieści wspomnienia przeplatają się z rzeczywistością.

Leon, pięćdziesięcioletni dyrektor szkoły, niemalże codziennie odwiedza swojego syna w szpitalu. Damian trafił tam w niejasnych okolicznościach w trakcie weekendu, który spędzał ze swoim partnerem, Łukaszem. W śledztwo włącza się Simona, ciotka Damiana, która mimo toczącej jej ciało choroby uczy się na nowo doceniać życie.

Poruszająca opowieść o miłości, zdradzie, poświęceniach i próbach odbudowania tego, co zostało utracone. Powieść wciąga w wir emocji i skomplikowanych relacji, zadając pytanie o to, czy miłość przetrwa nawet najtrudniejsze chwile.

Jagoda i Przemek przez lata tworzyli idealną parę. Jednak gdy dzieci opuściły rodzinne gniazdo, ich małżeństwo zaczęło tracić blask. Jagoda czuje się odtrącona, a jej mąż coraz więcej czasu poświęca na nowe pasje. Jagoda stara się przywrócić iskrę w swoim związku. Kiedy jednak żadne próby zbliżenia się do męża nie przynoszą skutku, razem z przyjaciółką zapisuje się na kurs krav magi. Trenerem okazuje się dawny znajomy Renaty, Jacek. Wtedy wszystko się zmienia… Podsłuchana przypadkiem rozmowa Przemka z tajemniczym mężczyzną wywraca świat Jagody do góry nogami. Kobieta staje przed dylematem: czy warto walczyć o gasnące uczucie, które kiedyś skrzyło gorącym płomieniem?

To słodko-gorzka, przyprawiona sardonicznym humorem opowieść o relacjach, które nigdy nie są czarno-białe, wyborach, które nigdy nie są oczywiste, i marzeniach, które nie zawsze warto realizować.

Dominika staje przed szansą zrealizowania największego marzenia: otwiera się przed nią droga do pisarskiego debiutu. Zmiany czekają ją także w życiu osobistym, gdy do jej drzwi puka miłość. Nieoczekiwanie musi przewartościować całe swoje dotychczasowe życie i spróbować ułożyć je od nowa. Ale nade wszystko musi odpowiedzieć sobie na pytanie: ile jest gotowa poświęcić, żeby znaleźć szczęście.

Przed Wami niekwestionowany bestseller Wydawnictwa Mięta, w którym zamierzchła przeszłość i zapomniane rytuały łączą się w nowoczesnym wydaniu.

„Kwiat paproci i inne legendy słowiańskie” to wyśmienita antologia z tekstami znanych autorek związanych między innymi z nurtem fantastyki i literatury słowiańskiej. Zebrane opowiadania wzruszą, przestraszą, a przede wszystkim sięgną do nieznanych legend i podań słowiańskich.

Autorki opowiadań zawartych w antologii to: Paulina Hendel, Aneta Jadowska, Marta Kisiel, Marta Krajewska, Agnieszka Kulbat, Katarzyna Berenika Miszczuk,

Martyna Raduchowska, Jagna Rolska, Małgorzata Starosta, Anna Szumacher.

Najnowsza książka wszechstronnej autorki, która świetnie odnajduje się zarówno w powieści obyczajowej, jak i fantastyce. „Klątwa kani” to nadmorska opowieść, która misternie splata historię dwojga ludzi.

Gina, znana gdyńska celebrytka, traci władzę w nogach w wypadku samochodowym, w którym ginie jej matka. Dziewczyna usiłuje poukładać sobie życie i trzymać się jak najdalej od Helu, przeklętego miejsca, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. Nie wie, że przeznaczenie i tak się o nią upomni.

Markus jest członkiem Bractwa Witalijskiego, średniowiecznego klanu bałtyckich piratów dbających o mieszkańców Helu i zwalczających gdańszczan oraz Krzyżaków. Nie istnieje żadna możliwość, by tych dwoje, rozdzielonych kilkoma wiekami, kiedykolwiek się spotkało. Chyba że połączy ich klątwa drapieżnego ptaka i Hel, miejsce rozpusty podzielone na dwa osobne miasta. Jedno z nich już wkrótce zatopią mściwe bóstwa.

Bestsellerowy cykl Katarzyny Bereniki Miszczuk „Kwiat paproci” osiągnął sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy. Przenieś się do słowiańskiego, pełnego kolorów świata. Nasz kraj nie jest jednak Polską, tylko Królestwem Polskim, gdyż przed wiekami Mieszko I nie przyjął chrztu. Dzięki temu w XXI wieku nadal rządzi dynastia Piastów, a zamiast Wielkanocy obchodzi się Jare Gody.

Gosława Brzózka to nowoczesna dziewczyna, która nie lubi obcować z naturą. Święcie wierzy w działanie antybiotyków i panicznie boi się kleszczy. Po ukończeniu studiów lekarskich z wielką niechęcią jedzie na obowiązkowe praktyki u wiejskiej szeptuchy Baby Jagi. Rok na odludziu, w cieniu Łysej Góry, wydaje się Gosi kompletną stratą czasu. Zwłaszcza że dziewczyna nie wierzy w przesądy, demony ani słowiańskich bogów. Wkrótce Gosia przekona się na własnej skórze, że szkiełko i oko czasami nie wystarczają. A że przy okazji pozna przystojnego ucznia lokalnego kapłana? Podobno miłość można znaleźć wszędzie, nawet w lesie pełnym kleszczy.

Kultowa trylogia, która otula lepiej niż kocyk w zimny wieczór. „Dożywocie”, „Siła niższa” i „Oczy uroczne” to książki, z którymi można się zżyć i do których można wracać w każdym momencie życia.

To powieści dodające otuchy, wzruszające, opisujące dobro jako wartość nad wartościami. A wszystko zaczęło się lata temu w domu zwanym Lichotką.

Po bolesnym rozstaniu z kobietą (nie do) życia Konrad Romańczuk pragnął już tylko świętego spokoju. Chciał wreszcie ukończyć debiutancką książkę i ruszyć z kopyta z pisarską karierą. Dlatego gdy los nieoczekiwanie zesłał mu spadek w postaci starego domu pośrodku niczego, Konrad dostrzegł w tym szansę na psychiczny reset i spełnienie marzeń. Nie wiedział jednak, że święty spokój to ostatnie, na co w Lichotce może liczyć człowiek.

To jedna z miętowych propozycji dla młodych czytelników. Autorka z niezwykłym wyczuciem prezentuje Kaszuby – krainę, w której można poczuć się jak w baśni. Żyją tam olbrzymi stolemowie, na bagnach czyhają podstępni manewitowie i wstrętne mumocze, w domowych zakamarkach mieszkają maleńkie krośnięta. Ludzie mają swój język i swoje zwyczaje, a solidarność pozwoliła im przetrwać najgorsze wichury i burze historii.

Franc, Walerka, Otylka i Bruno Borkowie niespodziewanie dowiadują się, że pochodzą z Kaszub. Kiedy przeprowadzają się tam z rodzicami, przekonują się, że nie jest to takie zupełnie zwyczajne miejsce. A oni nie są takimi zupełnie zwyczajnymi dziećmi. Na dodatek wraz z nowymi przyjaciółmi muszą rozpocząć pełne niebezpieczeństw śledztwo i rozwikłać zagadkę zaginięcia bardzo ważnego dla Kaszub Jantaru. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ jeśli się nie uda, rodzice trafią do więzienia, a Kaszuby mogą zniknąć z powierzchni ziemi.

