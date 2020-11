Teatr Telewizji w TVP VOD. Co warto obejrzeć w weekend?

Źródło: TVP VOD

TVP VOD ma do zaoferowania widzom nie tylko filmy czy seriale. Na platformie streamingowej obejrzymy również spektakle Teatru Telewizji – zarówno starsze realizacje, jak i nowsze produkcje. Ich oglądanie może być ciekawym pomysłem na spędzenie weekendowego popołudnia – nie tylko dla miłośników teatru.

Jest w czym wybierać. Na platformie znalazły się bowiem spektakle nagrodzone na festiwalach, a w wielu produkcjach wzięli udział czołowi polscy aktorzy. Przygotowaliśmy dla Was propozycję kilkudziesięciu przedstawień Teatru Telewizji, którym warto poświęcić swój czas. Chociaż w zestawieniu skupiliśmy się głównie na nowszych realizacjach, takich jak Bezdech z Bogusławem Lindą czy Mąż i żona Jana Englerta, to nie zapomnieliśmy również o spektaklu Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora. Zobaczcie, co warto obejrzeć.

Teatr Telewizji w TVP VOD

Bezdech

Boguslaw Linda wciela się w główną rolę w autorskim spektaklu Andrzeja Barta. Produkcja skupia się na Jerzym, reżyserze pracującym i mieszkającym w Hollywood, który po latach przybywa do Warszawy. Bohater mierzy się z przeszłością – poznaje nieznanego dotychczas syna, spotyka kobiety, które kochał, i prowadzi rozważania na temat śmierci. W produkcji zobaczymy również Tadeusza Konwickiego grającego samego siebie. Spektakl Bezdech został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.

Moralność pani Dulskiej

W głównej roli inscenizacji dramatu Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Marcina Wrony podziwiać możemy Magdalenę Cielecką. Spektakl przybliża nam słynącą z kołtuństwa rodzinę Dulskich, w której syn Zbyszko za przyzwoleniem matki romansuje ze służącą. Wkrótce moralność pani Dulskiej zostaje skompromitowana. W obsadzie znaleźli się również Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał i Agata Buzek.

Ballada o kluczu

Ballada o kluczu jest opowieścią o miłości, na którą bohaterowie natrafiają w najmniej oczekiwanym miejscu i momencie. Robert, któremu nie udaje się spełnić marzeń o zostaniu piosenkarzem, postanawia powiesić się w hotelu robotniczym. By to uczynić, musi jednak pożyczyć krzesło od mieszkającej obok Teresy. Między dwojgiem samotnych ludzi rodzi się uczucie. W sztuce autorstwa Adama Dobrzyckiego w głównych rolach podziwiać możemy Dominikę Ostałowską i Zbigniewa Zamachowskiego. W spektaklu zobaczymy również Edytę Olszówkę, Mariana Opanię oraz Jerzego Łapińskiego.

Mąż i żona

Jan Englert zainscenizował na potrzeby telewizji komedię Aleksandra Fredry, w której również sam wystąpił. Spektakl opowiada o miłosnym czworokącie małżeńskim i obnaża dwulicowość oraz podwójne standardy bohaterów. Na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie Jan Englert został nagrodzony za reżyserię, a wcielające się w główne role Beata Scibakówna i Milena Suszyńska zostały wyróżnione jako najlepsze aktorki.

Głosy wewnętrzne

Spektakl autorstwa Krzysztofa Zanussiego skupia się na relacji ojca (w tej roli Jerzy Radziwiłowicz) oraz jego dorosłej córki (Agata Buzek), którzy inaczej zapatrują się na kwestię wiary i powołania. Chociaż reżyser podejmuje poważne kwestie dotyczące religii i jej sensu, całą produkcję utrzymuje w lekkim tonie. Za muzykę, którą możemy usłyszeć w przedstawieniu, opowiada Wojciech Kilar.

