The Iris Affair. Tom Hollander i Niamh Algar o serialu [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

Na platformie SkyShowtime można już oglądać nowy serial kryminalny The Iris Affair. Spotkaliśmy się z główną obsadą — Tomem Hollanderem i Niamh Algar — aby porozmawiać o pracy nad tą produkcją oraz o dość skomplikowanej relacji granych przez nich postaci. Okazuje się bowiem, że w tej opowieści nic nie jest takie, jakie wydaje się na początku.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorami.

Tom Hollander i Niamh Algar – wywiad

The Iris Affair – o czym jest serial

Serial śledzi losy Iris Nixon (Niamh Algar), tajemniczej geniuszki rozwiązującej w sieci serię skomplikowanych zagadek. Kiedy trafia na florencki plac, spotyka tam charyzmatycznego przedsiębiorcę Camerona Becka (Tom Hollander). Ten proponuje jej współpracę, by rozgryźć zasady działania niezwykle potężnej i ściśle tajnej technologii. Zaintrygowana Iris przyjmuje ofertę. Kiedy jednak zdaje sobie sprawę, z jak wieloma niebezpieczeństwami wiąże się to zadanie, kradnie dziennik zawierający sekwencję aktywującą urządzenie i znika bez śladu. Rozpoczyna się bezwzględny pościg, wiodący od opuszczonej chaty na Sardynii po tętniące życiem ulice Rzymu. Cameron depcze Iris po piętach, a oboje rozgrywają niebezpieczną grę, w której zaufanie może wiele kosztować, a porażka ma katastrofalne skutki.