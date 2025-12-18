Reklama
The Iris Affair. Tom Hollander i Niamh Algar o serialu [VIDEO WYWIAD]

Z okazji premiery nowego serialu platfromy SkyShowtime czyli The Iris Affair​ rozmawiamy z jego obsadą.
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tom Hollander 
The Iris Affair Niamh Algar
The Iris Affair foto. naEKRANIE.pl
Na platformie SkyShowtime można już oglądać nowy serial kryminalny The Iris Affair. Spotkaliśmy się z główną obsadą — Tomem Hollanderem i Niamh Algar — aby porozmawiać o pracy nad tą produkcją oraz o dość skomplikowanej relacji granych przez nich postaci. Okazuje się bowiem, że w tej opowieści nic nie jest takie, jakie wydaje się na początku.

Zresztą, posłuchajcie sami naszej rozmowy z aktorami.

Tom Hollander i Niamh Algar – wywiad 

The Iris Affair – o czym jest serial

Serial śledzi losy Iris Nixon (Niamh Algar), tajemniczej geniuszki rozwiązującej w sieci serię skomplikowanych zagadek. Kiedy trafia na florencki plac, spotyka tam charyzmatycznego przedsiębiorcę Camerona Becka (Tom Hollander). Ten proponuje jej współpracę, by rozgryźć zasady działania niezwykle potężnej i ściśle tajnej technologii. Zaintrygowana Iris przyjmuje ofertę. Kiedy jednak zdaje sobie sprawę, z jak wieloma niebezpieczeństwami wiąże się to zadanie, kradnie dziennik zawierający sekwencję aktywującą urządzenie i znika bez śladu. Rozpoczyna się bezwzględny pościg, wiodący od opuszczonej chaty na Sardynii po tętniące życiem ulice Rzymu. Cameron depcze Iris po piętach, a oboje rozgrywają niebezpieczną grę, w której zaufanie może wiele kosztować, a porażka ma katastrofalne skutki.

