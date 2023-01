The Last of Us. Craig Mazin i Neil Druckmann o pracy nad serialem [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Serial The Last of Us to kolejny hit platformy HBO Max. Już po pierwszym odcinku produkcja została uznana, zarówno przez widzów, jak i recenzentów, za najlepszą ekranizację gry komputerowej w historii. Z okazji premiery spotkaliśmy się wirtualnie ze scenarzystą Craigiem Mazinem (Czarnobyl) i producentem wykonawczym Neilem Druckmannem, który jest także twórcą gry The Last of Us.

Zapytaliśmy się o to w jakim kierunku zmierzać będzie ekranizacja i jak bardzo wiernie będzie trzymać się materiału źródłowego. Zwłaszcza w kolejnych sezonach. Tutaj ciekawej odpowiedzi udzielił Drickmann. Choć Mazin też odrobinę uchylił rąbka tajemnicy. Zapraszamy was więc do obejrzenia obu naszych wywiadów.

Craig Mazin - wywiad

Neil Druckmann - wywiad

The Last of Us - o czym serial?

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.