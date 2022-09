The Last of Us - najbardziej pamiętne sceny z serii gier. Śmierć i wzruszenie idą w parze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. SIE

The Last of Us to kultowa seria gier od studia Naughty Dog, które odpowiada za takie produkcje jak cykl Uncharted czy tytuły spod znaku Jak & Daxter. Z okazji premiery remake'u pierwszej części opowieści o Ellie i Joelu postanowiłem przygotować dla Was galerię z najbardziej pamiętnymi momentami z dwóch części serii. Są to sekwencje, które bardzo wzruszyły graczy, zszokowały ich czy zasmuciły. Możecie je sprawdzić w poniższej galerii.

Akcja gry dzieje się 20 lat po wybuchu na świecie epidemii, która zamieniła zarażonych w krwiożercze bestie. Główny bohater, Joel, obecnie trudni się przemytem i nadal walczy z traumą po stracie córki. Marlene, przywódczyni tajemniczej organizacji o nazwie Świetliki, zleca mężczyźnie zadanie. Ma on przewieźć do jednej z placówek Świetlików nastolatkę Ellie. Szybko okazuje się, że dziewczyna jest odporna na zarazę i może przyczynić się do wynalezienia leku na chorobę. Joel i Ellie przemierzają Stany Zjednoczone, natykając się na wiele zagrożeń ze strony zarażonych i samych ludzi, z których sytuacja wyciągnęła najgorsze instynkty. W trakcie podróży między bohaterami wywiązuje się relacja, coś na zasadzie więzi ojca i córki.

The Last of Us - najbardziej pamiętne sceny z serii