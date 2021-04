The Walking Dead - najlepsze momenty, gdy komiks szokował bardziej niż serial

The Walking Dead, który powstaje na podstawie komiksu, należy do najbardziej brutalnych seriali w telewizji. A mimo to nie wszystkie makabryczne motywy trafiły na ekrany telewizorów. Przedstawiamy Wam kilka przykładów, gdy wydarzenia z komiksu były zbyt okrutne, żeby pokazać je w tej niezwykle popularnej postapokaliptycznej produkcji.