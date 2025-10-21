placeholder
TOP 10 powieści Wojciecha Chmielarza. Żmijowisko musiało uznać wyższość

Wojciech Chmielarz ma na koncie już ponad dwadzieścia książek. Wybraliśmy najlepsze z nich. A jakie są wasze typy?
Tagi:  ranking 
Wojciech Chmielarz
Wojciech Chmielarz - ranking książek fot. Marta Machej / Marginesy
Właśnie do księgarń trafiła nowa powieść Wojciecha Chmielarza zatytułowana Złotowłosa. Przy tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się bogatemu dorobkowi tego autora i wybrać najlepsze z jego powieści.

Nie było to łatwe zadanie, bo przecież ten autor sprawnie porusza się zarówno w kryminałach, jak i powieściach sensacyjnych czy thrillerach psychologicznych. Jedni wyżej cenią jego kryminały o komisarzu Jakubie Mortce lub cykl gliwicki o detektywie Dawidzie Wolskim. Inni z zapartym tchem czytają kolejne powieści z Bezimiennym w roli głównej, który raz po raz rozprawia się z bezprawiem w bardziej bezpośredni sposób. A nie zapominajmy też chociażby o fantastycznej Królowej głodu czy zekranizowanych powieściach jak Żmijowisko czy Wyrwa

Zdecydowanie było w czym wybierać. Ostatecznie wybór padł na następujące dziesięć najlepszych powieści Wojciecha Chmielarza.

TOP 10 powieści Wojciecha Chmielarza [RANKING]

10. Wampir

10. Wampir
Prywatny detektyw Dawid Wolski ma odkryć tajemnicę kryjącą się za samobójstwem dwudziestoletniego Mateusza. W samobójstwo nie wierzy matka chłopaka. Jej zdaniem syn nie miał powodu tego robić. Studiował socjologię, ale zamierzał przenieść się na informatykę. Chciał podróżować, zwiedzić świat. Pewnej majowej nocy wszedł na dach wieżowca i skoczył. Nie zostawił listu. Nikt niczego nie widział. Sprawa pozornie prosta, tyle że Wolski co krok natyka się na kłopoty. Część problemów sam tworzy – nigdy nie należał do osób cierpliwych, a kręgosłup moralny pozostawia wiele do życzenia. Ale zlecenie jest zleceniem, mimo że bywa niebezpiecznie. Musi też wejść w świat nastolatków – zaskakująco bezwzględny. Sprawa komplikuje się coraz bardziej, kiedy tajemnice gliwickich zaułków zaczynają splatać się z wirtualną rzeczywistością. Co łączyło Mateusza z Alicją, zaginioną dziewczyną, której szuka całe miasto? Czy Mateusz miał jakiś związek z siecią nastoletnich prostytutek? Dlaczego niektórzy członkowie jego rodziny najwyraźniej woleliby ukręcić łeb śledztwu?
Najlepsza książka Wojciecha Chmielarza [ANKIETA]

A jaka jest wasza ulubiona książka Wojciecha Chmielarza? Dajcie znać w poniższej ankiecie:

Co o tym sądzisz?
Reklama
Reklama

placeholder

