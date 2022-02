TOP 35: Najlepsze slashery. Bardziej krwawo już nie będzie

Fot. Materiały prasowe

Choć slashery były najbardziej popularne w latach osiemdziesiątych, to wciąż mają dużo fanów na całym świecie. Na przykład w ostatnim czasie w Polsce mogliśmy powrócić do tego gatunki z filmem W lesie dziś nie zaśnie nikt. Na świecie powstały między innymi takie produkcje jak seria Fear Street i Opiekunka. 18 lutego na Netfliksie zadebiutuje też nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną - sequel kultowego horroru o tej samej nazwie. Wydaje się więc, że to idealny czas na to, by przypomnieć sobie wszystkie najlepsze slashery.

TOP 35: Najlepsze slashery wszech czasów

Na naszej liście można znaleźć wiele klasyków, które nikogo nie zaskoczą - w tym kultowe Halloween z 1978 roku czy pierwszą Laleczkę Chucky. Uwzględniliśmy też kilka współczesnych pozycji - mrożący krew w żyłach Us i raczej parodystyczny film Dziewczyny śmierci. Na liście znajdzie się coś dla osób, które po seansach horrorów boją się chodzić same do łazienki, oraz fanów humoru z rozlewem krwi w tle. Sprawdźcie sami.

35. "Gabinet woskowych ciał"

Nie mogliśmy pominąć filmu Psychoza, chociaż nie do końca wpisuje się on we współczesne ramy slasherów. Można go uznać za przodka tego gatunku. Nie zapomnijcie, że Norman Bates stał się nieodłączną częścią popkultury.

A jakie są Wasze ulubione slashery? Dajcie znać w komentarzu.