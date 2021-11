TOP 5: historia w Arte.tv. Ekspresjonizm i historyczne przemówienia

arte

Arte.tv to platforma, która jest zupełnie bezpłatna dla użytkownika. Dzięki niej możemy obejrzeć liczne koncerty, programy przyrodnicze i podróżnicze, a także reportaże śledcze. Jedną z kategorii są też filmy i dokumenty historyczne, traktujące o ludziach, ale też o tworzonej przez nich sztuce.

Interesują Was słynne przemówienia i starcie Metternicha z Napoleonem? A może chcecie dowiedzieć się więcej o ekspresjonizmie i poznać odpowiedź na pytanie, jaki ma on związek z kolonializmem? Przekonajcie się, co jeszcze umieściliśmy w TOP 5 najlepszych filmów o tematyce historycznej w Arte.tv.

TOP 5: najlepsze filmy historyczne w Arte.tv

Europejscy artyści udali się na kolonizowane lądy, by przyjrzeć się życiu "tubylców". W dokumencie przeanalizowano spojrzenia na obce kultury.

W historii ludzkości jest całe mnóstwo monologów i wypowiedzi wielkich ludzi, które zmieniały bieg zdarzeń. W programie między innymi słowa Luthera Kinga, Churchilla, czy Ibarruri.

W górach Vaucluse zbudowano mur w obronie przed wrogiem. Tym zagrożeniem okazała się dżuma. W filmie udajemy się do Prowansji, która wciąż przypomina o tragicznej epidemii.

Program o debacie Metternicha i Napoleona z 1813 roku, która trwała prawie dziewięć godzin. Dla francuskiego władcy to była walka o wszystko.

Czy wiecie, że Jezus pojawia się w Koranie jako postać fantastyczna? 26 naukowców z całego świata analizuje jego postać na podstawie Koranu i różnych źródeł literatury muzułmańskiej, pokazując, czym ta monoteistyczna religia różni się od judaizmu i chrześcijaństwa.