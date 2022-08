Uciekaj! i To my - ciekawostki z filmów Jordana Peele'a. Piątek trzynastego, Goonies i Eddie Murphy

fot. materiały prasowe

Polska premiera filmu Nie! – najnowszej produkcji w reżyserii laureata Oscara, Jordana Peele'a – jest tuż za rogiem. W związku z tym postanowiliśmy zebrać dla Was ciekawostki związane z poprzednimi filmami twórcy, czyli Uciekaj! oraz To my. Dowiecie się między innymi, który raper wykupił w Chicago wszystkie bilety na seanse Uciekaj! oraz jakie nawiązania do klasycznych horrorów znajdziemy w To my.

Dla przypomnienia – bohaterem Uciekaj! jest czarnoskóry Chris. Mężczyzna wybiera się ze swoją dziewczyną Rose do domu jej rodziców. Boi się tego, jak przyjmie go rodzina. Okazuje się, że niepotrzebnie się martwił. Niestety, z czasem na jaw wychodzą mroczne tajemnice, a w okolicy giną czarnoskóre osoby.

Natomiast w To my bohaterka o imieniu Adelaide wybiera się wraz ze swoim mężem i dziećmi do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Pewnego dnia na miejscu pojawiają się tajemniczy osobnicy. Okazują się sobowtórami rodziny. Tak zaczyna się walka o przetrwanie.

Nie! - film trafi do polskich kin 12 sierpnia.

Uciekaj! - ciekawostki

Scena otwierająca film, w której Andrew zostaje porwany, jest częściowo inspirowana otwarciem "Halloween" (1978), które Jordan Peele określił jako przewrotność „idealnej białej dzielnicy”.

Scena w otchłani, w której znalazł się Chris w czasie hipnozy, była połączeniem praktycznych efektów z CGI. Daniel Kaluuya był przymocowany do drutów i unosił się przed czarnym tłem.

To my - ciekawostki