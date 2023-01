Udane spin-offy znanych filmów i kultowych franczyz kinowych

Źródło: materiały prasowe

W XXI wieku pojawiła się moda na to, aby znane na całym świecie franczyzy filmowe otrzymały swoje spin-offy, które zawojują kina. Często jest to podyktowane po prostu tym, aby dane produkcje osiągnęły wielki sukces kasowy, ponieważ widzowie chętniej pójdą na widowisko ze świata, który znają. Nie zawsze są one udane. Jednak bywają również takie, które okazują się udane, równie dobre, co oryginał lub nawet lepsze. Zwykle spin-offy powstają w oparciu o popularność jakiejś postaci z produkcji/serii-matki lub postanawiają uzupełnić luki w danym uniwersum dodając nowe postacie i historie.

Przygotowałem dla Was moje subiektywne zestawienie udanych filmowych spin-offów znanych franczyz i kinowych produkcji. Listę możecie sprawdzić w poniższej galerii.