Valide, czyli nowy serial o rapie od CANAL+. Francuski fenomen w Polsce

fot. CANAL+

Valide to serial produkcji Canal+, który mocno zagłębia się w świat francuskiego rapu i całej kultury hiphopowej. To produkcja, która stała się prawdziwym popkulturowym fenomenem w swoim kraju – pobiła rekordy streamingowej oglądalności. Twórcą projektu jest Franck Gastambide. Francuskiego reżysera możecie znać między innymi z Taxi 5 – filmu, który przyciągnął do kin ponad 3 mln widzów z samej Francji! Co ciekawe, Gastambide jest również współreżyserem serialu, a także odtwórcą roli producenta muzycznego Sno.

Początki rapu w Polsce z pewnością kojarzą się Wam z chłopakami z blokowisk, dla których muzyka ta była ucieczką od codzienności. Szczery przekaz i bezkompromisowość tekstów doprowadziły do tego, że raperzy ze zwykłych chłopaków z osiedli stali się prawdziwymi gwiazdami. Valide także powraca do korzeni tego gatunku – ukazuje drogę na szczyt chłopaka z ulicy i fundamenty, z których zbudowana jest francuska scena rapowa. Bohaterem projektu jest Clement, utalentowany, młody hiphopowiec, któremu w walce o sławę pomagają przyjaciele z dzieciństwa. Pewnego dnia zostaje dostrzeżony przez jedną z największych gwiazd rapu. Przyjaźń i wzajemne wsparcie szybko przeradzają się w otwartą rywalizację. W showbiznesie nie ma miejsca na sentymenty.

W serialu zobaczymy wiele barwnych osobistości. Jedną z nich jest wspomniany już Sno, producent muzyczny i biznesmen, sprytny manipulator, który z każdego może zrobić gwiazdę. Wyróżnia się też Mastar, megagwiazda rapu. Łagodnie rzecz ujmując – trudny typ człowieka. Oziębły i nieprzyjemny dla innych, uważa, że skoro on sam miał pod górkę, to nie należy ułatwiać życia młodym twórcom. Jego zupełnym przeciwieństwem jest William, menedżer Clementa, inteligentny i zrównoważony gość, który kieruje się w życiu nietypową filozofią – wierzy, że dostajemy od losu tyle, na ile zasłużyliśmy.

Valide

Na drugim planie będziemy mogli zobaczyć Brahima, kuzyna Clementa, który marzy o karierze komika. Jest roztrzepany, naiwny i entuzjastycznie nastawiony do życia. Z kolei Ines to dyrektor artystyczna marki, z którą Clement współpracuje. To silna i zdecydowana kobieta, która musiała zbudować swoją pozycję w branży zdominowanej przez mężczyzn. Po drugiej stronie barykady znajduje się Mounir, diler narkotyków, który zajmuje się produkcją muzyczną, aby prać pieniądze. Ma specyficzną, toksyczną relację z głównym bohaterem. Paletę barwnych postaci zamyka Louise – uwielbiana przez media gwiazdka popu, która stara się odnaleźć w branży muzycznej i nie za bardzo rozumie ciemną stronę rapu.

Jak powiedział sam Gastambide, produkcja będzie pokazywała kulisy świata rapu, coś na kształt tego, co w Hollywood zrobił serial Ekipa.

Podobnie jak Ekipa, która pokazała nam kulisy Hollywood, VALIDE to przepustka za kulisy świata francuskiego rapu – z gościnnie występującymi gwiazdami, grającymi samych siebie. Rap był kiedyś undergroundem, muzyką biednych przedmieść zwanych banlieues. Dziś to zmieniający się ruch muzyczny, najpopularniejszy gatunek we Francji, cieszący się milionami wyświetleń

W Valide zobaczymy znanych reprezentantów francuskiej sceny hiphopowej. Będą to między innymi: Lacrim (znany z przeboju A.W.A.), Ninho (wyświetlenia jego piosenek na YouTube można liczyć w setkach milionów) czy francuski weteran rapu Soprano. Obecność gwiazd gatunku sprawia, że produkcja jest bardziej autentyczna, a widz jeszcze mocniej może zagłębić się w samą historię rapu. Nie zapomnijmy, że również w Polsce francuski rap ma swoich oddanych fanów, a jakościowo stoi na bardzo wysokim poziomie.

Valide to produkcja nie tylko dla fanów rapu, ale też dla miłośników świetnych, porządnie napisanych historii. Projekt pokazuje, że droga na szczyt bywa wyboista i nie zawsze spotkamy na niej ludzi, którzy chcą nam pomóc. To interesująca opowieść o przyjaźni, rywalizacji i o tym, że trzeba pozostać sobą. Serial zadaje też pytanie, czy można trzymać się swoich zasad życiowych, gdy sytuacja wywiera na nas presję. Czy zmiana nastawienia i wartości będzie dla nas dobra?

Valide - premiera serialu na CANAL+ PREMIUM w piątek, 7 stycznia o godz. 21:00