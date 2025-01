VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i innych.

Jak co weekend na VOD trafiło sporo ciekawych nowości wartych obejrzenia. Z 2. sezonem powrócił wielokrotnie nagradzany serial Rozdzielenie. Na miłośników komedii szpiegowskich czeka Znowu w akcji z Cameron Diaz i Jamie'm Foxxem. Fani animacji na pewno czekali na nowe sezony Castlevania: Nocturne oraz Harley Quinn. Ale to nie wszystko.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (17-19 stycznia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Prime Video, CDA Premium i inne)

NETFLIX

W tym tygodniu liczba nowości na Netflix jest dość skromna, ale wciąć platforma ma wiele do zaoferowania swoim subskrybentom. W ten weekend warto obejrzeć film akcji z Cameron Diaz oraz Jamie'm Foxxem.

Znowu w akcji Premiera 17 stycznia.

fot. Netflix

Poza tym warto nadrobić również ciekawe nowości, które pojawiły się w serwisie wciągu tygodnia:

fot. Netflix

XO, Kitty Premiera 2. sezonu 16 stycznia.

Ponadto w tym tygodniu bibliotekę Netflixa uzupełniło kilka interesujących tytułów:

Apple TV+

W piątek na platformie zadebiutował pierwszy odcinek 2. sezonu Rozdzielenia, który zbiera bardzo pozytywne opinie od recenzentów. Do swoich ról powrócili Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro i Patricia Arquette.

Rozdzielenie Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 17 stycznia.

Poza tym na Apple TV+ trafił też finałowy odcinek 2. sezonu Silosu, którego recenzję możecie przeczytać pod tym LINKIEM.

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ trafił finałowy odcinek serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, który warto nadrobić. Ponadto wciągu tygodnia na platformie pojawiły się:

Bez maski (2025) - komedia kryminalna. Zespół "Triggera" walczy o sprawiedliwość, ujawniając swoimi kamerami zbrodnie i złoczyńców. Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 stycznia.

Mikroświat (2025) - serial przyrodniczy. Premiera wszystkich odcinków 2. sezonu 15 stycznia.

Roy Wood Jr: Lonely flowers - Roy Wood Jr. bada sposób, w jaki brak więzi doprowadził do kryzysu społeczeństwa. Premiera 17 stycznia.

Prawdziwy ból

fot. materiały prasowe

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, poza nowymi odcinkami seriali:

Na uwagę zasługuje jeszcze serial Laid ze Stephanie Hsu w głównej roli. Cały sezon jest już dostępny na platformie.

PRIME VIDEO

Na Prime Video w tym tygodniu pojawiło się kilka nowości, które są warte uwagi.

Niepowstrzymany (2024) - dramat sportowy. Anthony Robles, urodzony bez prawej nogi i dorastający w przemocowym domu, osiągnął niezwykły sukces, zostając mistrzem NCAA Division 1 w zapasach, a mistrzostwo kraju zdobył, pokonując drużynę z Iowa – krajową potęgę, która wcześniej go odrzuciła. (Na podstawie książki Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion autorstwa Anthony'ego Roblesa i Austina Murphy'ego). Premiera 17 stycznia.

fot. Prime Video

LOL: Kto się śmieje ostatni Premiera 3. sezonu 17 stycznia.

fot. Prime Video

La Liberación (2025) - serial dramatyczny. Trzy kobiety łączą siły, aby zapobiec ujawnieniu skargi związanej z molestowaniem seksualnym znanego reżysera filmowego. Ta kontrowersyjna misja zaprowadzi je do feministycznej grupy o nazwie La Aldea, która zabierze je w podróż do wewnątrz, aby uleczyć ich patriarchalne rany. Premiera 17 stycznia.

Ponadto bibliotekę platformy uzupełnił polski film pt. Kulej.

MAX

Na Max pojawiło się kilka nowości w tym tygodniu. Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka The Pitt.

Doktor Larsen - po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie. Premiera pierwszego odcinka 16 stycznia.

Harley Quinn Premiera pierwszego odcinka 5. sezonu 16 stycznia.

fot. materiały prasowe

Bill Maher: Czy tylko ja to widzę? - Komik i satyryk Bill Maher zwraca uwagę na liczne hipokryzje w amerykańskim życiu, polityce i kulturze. Premiera 18 stycznia.

Ponadto bibliotekę Max wzbogaciły takie oto warte uwagi tytuły:

CDA PREMIUM

Na CDA Premium trafiło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

fot. materiały prasowe

Lustra

Ślubne wojny

Uprowadzone przez ojca (2022) - dramat, thriller. Historia kobiety, której dwie małe córki zostają porwane przez jej agresywnego byłego męża, i jej wyczerpującej walki o ich odzyskanie.

Człowiek w ogniu

Polowanie

Czarna skrzynka

INNE SERWISY VOD:

foto. materiały prasowe

fot. Culmination Productions // Practical Pictures

The Dead Don't Hurt (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Cineman, Polsat Box Go, Rakuten TV, Player.pl, TVP VOD, Play Now, PodBaranami, NoweHoryzonty, mojeekino.pl, Chili, TVSmart) - w filmie Viggo Mortensen wciela się w rolę duńskiego imigranta o imieniu Holger Olsen. Razem ze swoją ukochaną, Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps), usiłuje stworzyć warunki do wspólnego życia na Dzikim Zachodzie. Kiedy wybucha wojna secesyjna, postanawia stanąć do walki po stronie Unii mimo obiekcji ukochanej. Pod jego nieobecność korupcja sięga Vivienne, a powrót mężczyzny usłany jest chęcią zemsty na tych, którzy źle ją traktowali.