VOD.pl dla fanów kina niezależnego - odkryj nowe światy filmowe za darmo!

Mój biegun - To prawdziwa historia Jaśka Meli, najmłodszego w historii zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. Zanim jednak do tego doszło, jego rodzina musiała poradzić sobie z serią tragicznych wydarzeń - śmiercią młodszego syna, a po kliku latach – ciężkim wypadkiem nastoletniego Jaśka. To historia, w której rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość, historia o chłopcu, który walcząc o powrót do normalnego życia, odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu. To przepiękna opowieść o ludziach, którzy trwają razem pomimo tragedii i uczą się bolesne wydarzenia przekuwać w zwycięstwo.