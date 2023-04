Odkryj ukryte skarby - filmy i seriale, które warto obejrzeć na VOD.pl, ale może Ci umknęły!

Odwróceni i Odwróceni. Ojcowie i córki - Fascynujący pojedynek osobowości dwóch mężczyzn, z których każdy ma o co walczyć i za co zginąć. Paweł Sikora, policjant z Centralnego Biura Śledczego stara się podejść jednego z bardziej znanych członków niezwykle silnej polskiej grupy przestępczej, by przekonać go do zmiany stron. Jan Blachowski “Blacha” jest jednak wyjątkowo silnym przeciwnikiem, który rozkręca własną rozgrywkę z policjantem. Warszawa staje się polem bitwy, na którym toczy się krwawa wojna pomiędzy mafią a policja. W VOD.pl jest też dostępna kontynuacja serialu, w którym niezamknięte wątki z przeszłości brutalnie przypominają o sobie nie tylko byłemu gangsterowi i emerytowanemu policjantowi. Dopadają także ich córki.