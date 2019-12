Wygraj antologię z filmami Polańskiego. QUIZ z konkursem!

Roman Polański to ceniony polski reżyser, który ma w dorobku kilka wybitnych tytułów. Jeżeli należycie do grona miłośników jego twórczości, spróbujcie swoich sił w naszym nowym quizie typu Trivia - przygotowaliśmy dla Was 14 kadrów filmowych, a Waszym zadaniem jest zgadnąć, jak brzmi tytuł filmu z jakiego pochodzą. Czy uda Wam się poprawnie nazwać wszystkie? Powodzenia!

Dla każdego, kto odpowie prawidłowo na wszystkie 14 pytań, pojawi się otwarte pytanie konkursowe. Do wygrania mamy 3 zestawy antologii filmów Romana Polańskiego na DVD! Weźcie udział!

fot. materiały prasowe

QUIZ: Jak dobrze znacz filmy Romana Polańskiego?