Rozmawiamy z Zackiem Snyderem o planach na przyszłość [VIDEO]

Na ten moment czekało wielu fanów DCEU, WB dało zielone światło i na HBO GO trafia legendarna wersja filmu Liga Sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera zwana także Snyder Cut. I nazwanie jej „legendarną” nie jest tu nad wyrost po bo w ciągu trzech lat narosło wokół niej mnóstwo mitów i teorii. Co poniektórzy ludzie zarzekali się, że ta wersja nie istnieje i jest tylko wymysłem reżysera. Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z Zackiem Snyderem, by porozmawiać o jego dalszych planach i o tym, czy wierzył w powodzenie akcji fanów walczących o jego film.

Obejrzyjcie naszą rozmowę z reżyserem i dajcie znać w komentarzach swoje przemyślenia i czy czkacie na premierę superprodukcji. Wywiad jest dostępny z polskimi napisami, które trzeba włączyć w opcjach playera YouTube.

Czy warto obejrzeć Ligę Sprawiedliwości Zacka Sydera? Przeczytajcie naszą przedpremierową recenzję, którą sporządził Dawid Muszyński z uwagi na uzyskanie dostępu do filmu, by przygotować się do wywiadu.

Film będzie miał swoją premierę już 18 marca na HBO GO w trzech wersjach: z lektorem, z napisami i z dubbingiem.