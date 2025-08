naEKRANIE i Pomponik.pl w 4FUN.TV. Newsy o popkulturze i show-biznesie teraz także w telewizji

fot. 4FUN.TV

Na początku sierpnia 2025 roku na antenie muzycznej stacji 4FUN.TV zadebiutował nowy format łączący świat muzyki i popkultury. W trakcie emisji teledysków pojawiają się najświeższe newsy nie tylko z 4FUN.TV, ale też naEKRANIE, Lekkie naEKRANIE oraz serwisu Pomponik.pl, który w Polsce utrzymuje on pozycję lidera w kategorii „Plotki, życie gwiazd”. Jak wynika z raportu Gemius/PB z pierwszego półrocza 2025, serwis gromadzi miesięcznie ponad 6 milionów realnych użytkowników i nieprzerwanie utrzymuje pozycję najchętniej odwiedzanego źródła informacji o celebrytach.

Newsy z naEKRANIE i Pomponik.pl już na antenie 4FUN.TV

Dzięki nowemu formatowi łączącemu świat muzyki i popkultury na 4FUN.TV, widzowie od rana do wieczora – bez przerywania muzyki – mogą być na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w polskim i światowym show-biznesie oraz popkulturze. Na ekranach pojawiają się zarówno newsy o filmach i serialach i codziennym życiu gwiazd, jak i te najbardziej ekscytujące doniesienia o skandalach, wpadkach oraz gorących romansach. Wszystko to w lekkiej, rozrywkowej formie, charakterystycznej dla Pomponik.pl.

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, kto z kim, dlaczego i co z tego wynikło – nie przegap tej nowości. Włącz 4FUN.TV i śledź plotki w rytmie ulubionych hitów!