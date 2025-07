Fantastyczna 4 w Galerii Mokotów w Warszawie. Na fanów czekają nagrody

fot. materiały prasowe

Reklama

Z okazji premiery filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Westfield Mokotów postanowiła zaprosić klientów do udziału w wyjątkowej przygodzie inspirowanej światem Marvela. 25 lipca 2025 roku centrum handlowe stało się przestrzenią odkryć i rywalizacji. Na uczestników czekają tam wyzwania i szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród, w tym zestawów LEGO i figurek Funko Pop z nowego filmu Marvela. Akcja potrwa do 8 sierpnia 2025 roku. Do tego czasu fani Marvela będą mogli wziąć udział w licznych wyjątkowych aktywnościach. Szczegóły na ich temat znajdziecie poniżej.

Odkryj supermoce Fantastycznej 4 – konkurs

Przy okazji premiery filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaplanowano wyjątkowe aktywności dla odwiedzających. Zapoczątkuje je gra terenowa, która będzie polegać na odnalezieniu punktów zainspirowanych Panem Fantastycznym, Niewidzialną Kobietą, Ludzką Pochodnią oraz Stworem. Specjalne totemy z ich wizerunkami zostaną rozmieszczone w różnych punktach Westfield Mokotów. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie wszystkich czterech mocy superbohaterów, zeskanowanie kodów QR i zdobycie wirtualnych odznak. Każdego dnia pierwsze dziesięć osób, które ukończą grę, otrzyma notes z bohaterami filmu, a wszyscy uczestnicy zabawy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi odznakami sygnowanymi filmową 4.

Quiz o Fantastycznej 4 – szansa na spotkanie z superbohaterami

Dodatkowo, przez cały czas trwania akcji, dostępny będzie quiz online. To propozycja dla fanów, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę o Pierwszej rodzinie Marvela i zawalczyć o nagrody główne. Wygra osoba, która odpowie poprawnie na najwięcej pytań w jak najkrótszym czasie. Nagrodami są zestawy figurek Funko Pop oraz LEGO Fantastyczna 4 kontra Galactus!