Znamy ją z desek teatru, teraz zachwyca w hicie Heweliusz na Netflixie. Kim jest Justyna Wasilewska?

Justyna Wasilewska to aktorka teatralna i filmowa, której nie sposób pomylić z nikim innym. Przez wielu nazywana jest "najbardziej charyzmatyczną aktorką swojego pokolenia". Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Wiktoria Milena Szafrańska
fot. Netflix
Justyna Wasilewska od lat zachwyca publiczność - zarówno na scenie, jak i na ekranie. Każda jej rola to emocjonalne doświadczenie, w którym widz nie dostaje gotowych odpowiedzi, lecz zaproszenie do wspólnego przeżycia. W najnowszym serialu Netflixa Heweliusz ponownie udowadnia, że potrafi grać mistrzowsko.

W Heweliuszu Wasilewska wciela się w Kaczkowską - kobietę z marginesu, stojącą po stronie tych, o których świat zapomniał. Produkcja inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami - katastrofą promu Jan Heweliusz, który zatonął w 1993 roku na Bałtyku. Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że praca nad rolą w tym miniserialu w reżyserii Jana Holoubka była wyjątkowo intensywna.

Ile lat ma Justyna Wasilewska i skąd pochodzi?

Justyna Wasilewska urodziła się 28 listopada 1985 roku we Wrocławiu. W 2025 roku skończy 40 lat.

Jakie wykształcenie ma Justyna Wasilewska?

Justyna Wasilewska jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła w 2009 roku.

Po studiach dołączyła do zespołu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, gdzie występowała w latach 2011-2013. Następnie przeniosła się do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, z którym jest związana do dziś. Występowała w wielu spektaklach, m.in. Król Ryszard III, Druga kobieta, Męczennicy, Balladyna, Burza czy Cząstki kobiety. Rola Mai w spektaklu Cząstki kobiety przyniosła jej szerokie uznanie. 

Aktorka ma również bogaty dorobek ekranowy. Można ją było zobaczyć m.in. w filmach:
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Serce miłości, Człowiek z magicznym pudełkiem, a także w serialu Nieobecni.

Justyna Wasilewska jest aktywna w mediach społecznościowych. Prowadzi profil na Instagramie pod nazwą @justyna_wasilewska.

Źródło: Vogue Polska

Wiktoria Milena Szafrańska
